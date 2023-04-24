Maxim 'dünyanın en seksi kadını' seçmişti! Ashley Graham düğmeleri tek tek açıp...

Büyük Beden Model kavramı Ashley Graham ismiyle adeta bütünleşmiş durumda. Kıvrımlarıyla moda dünyasında ezber bozan Graham, Maxim dergisi tarafından da 'Dünyanın en seksi kadını' seçildi.

Birçok süper modelin kariyerlerinde önemli bir sıçrama tahtası olarak kullandıkları ünlü Sports Illustrated dergisinin kapağında yer almayı başarmış birkaç büyük beden modelden biri olan Ashley Graham başarılarına başarı eklemeye devam ediyor.

Graham yeni pozlarıyla dikkat çekti. Siyah uzun elbisesiyle pozlar veren kıvrımlı model bacak ve göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

İstediği gibi görünmek için iddiasını ortaya koyan Ashley Graham elbisesinin düğmelerini teker teker açıp kıvrımlarını sergiledi.



