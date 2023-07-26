Heidi Klum'un kızı Leni fena yandı! Bikinisini çıkarınca...

Heidi Klum'un model kızı Leni Klum son dönemde annesinin izinde giderek dikkat çekiyor. Annesi gibi model olan 19 yaşındaki Leni sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemde.

Leni Klum son olarak yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Heidi Klum'un kızı yatağında üstsüz bir şekilde uzanarak tangasından başka bir şey giymedi ve çarpıcı ama kötü yanmış vücudunu sergiledi.

Bikini üstünü çıkardıktan sonra arkasında parlak beyaz bronzluk çizgileri bırakarak "Belli ki yeterince güneş kremi kullanmamışım" yazdı.



Leni geçen yıl da şezlongdan paylaştığı benzer bir fotoğrafla aynı hatayı yapmıştı.

Kahverengi dar bir bikiniyle poz veren Leni bir kez daha acı verici görünen bir güneş yanığı sergiledi ve şunları söyledi: 'Güneş öpücüğünü biraz geçti'.

