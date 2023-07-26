Megan Fox tarzıyla şoke etti! Sütyensiz halini paylaşırken hemen o notu düştü

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Megan Fox'un sosyal medyaya dönüşü oldukça iddialı oldu. "Vücudumu hiçbir zaman beğenmedim" diyen oyuncu son pozlarıyla gündemde.

Orman pozlarından sonra turuncu şeffaf seçimiyle dikkat çeken Megan Fox hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı.

Göğüslerine silikon yaptırdığı için eleştirilen Megan Fox sütyen giymedi ama önlemini de aldı. Meme uçlarını kapatan oyuncu pozlarına gelecek eleştirileri tahmin ettiği için paylaşıma hemen not düştü.

"ENDİŞELENMEYİN" UYARISI

Megan Fox iddialı elbisesiyle pozlarını "Sinirli bir şekilde yazmaya başlamadan önce- onlar benim meme uçlarım değil, sakin ol. Güvenle ve tamamen meme ucu kapaklarının altında gizlendiler, bu yüzden endişelenmeyin, uzay-zaman sürekliliğinde yırtık olmadan hepimiz bir gün daha yaşayacağız" notuyla paylaştı.



Elbette Megan Fox notu ve pozlarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.





