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  4. Heidi Klum’un kızı Leni Klum annesini geçti! Bikinili pozu olay oldu

Heidi Klum’un kızı Leni Klum annesini geçti! Bikinili pozu olay oldu

24.07.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiren Heidi Klum'un kızı Leni Klum pozuyla gündemde. Annesi gibi modellik alanında kariyer yapmaya başlayan Leni Klum güneş yanığı olduğunu göstermek için bir paylaşım yaptı. İddialı bir bikini seçen Klum'u görenler "Annesini geçti" yorumları yaptı.

Heidi Klum’un kızı Leni Klum annesini geçti! Bikinili pozu olay oldu

Alman model Heidi Klum'un iş insanı Flavio Briatore ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Leni Klum annesi gibi bir süredir modellik yapıyor. Üstsüz pozlarıyla sık sık gündeme gelen Heidi Klum'un kızı da annesi gibi iddialı bir pozunu paylaştı.

Güneş kremi sürmediği için bir hayli yanan ve bunu paylaşan Leni Klum'un şezlong pozu olay oldu.

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18 yaşındaki Leni Klum güneş yanıklarını göstermek isterken bir hayli iddialı bir poza imza attı.

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Güzelliğiyle podyumların öne çıkan isimlerinden olmaya aday Leni Klum'a "Annesinden iddialı", "Annesini geçti" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Heidi Klum
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