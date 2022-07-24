Heidi Klum’un kızı Leni Klum annesini geçti! Bikinili pozu olay oldu

Alman model Heidi Klum'un iş insanı Flavio Briatore ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Leni Klum annesi gibi bir süredir modellik yapıyor. Üstsüz pozlarıyla sık sık gündeme gelen Heidi Klum'un kızı da annesi gibi iddialı bir pozunu paylaştı.

Güneş kremi sürmediği için bir hayli yanan ve bunu paylaşan Leni Klum'un şezlong pozu olay oldu.

18 yaşındaki Leni Klum güneş yanıklarını göstermek isterken bir hayli iddialı bir poza imza attı.

Güzelliğiyle podyumların öne çıkan isimlerinden olmaya aday Leni Klum'a "Annesinden iddialı", "Annesini geçti" yorumları yapıldı.



