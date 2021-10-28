Heidi Klum'un vücudunun son halini görenler korktu!

Cadılar Bayramı söz konusu olunca tartışmasız akla gelen ilk isim ünlü model Heidi Klum oluyor. Her sene kostümleriyle adından söz ettiren Klum'un kostumü görenleri korkuttu.

49 yaşındaki dünyaca ünlü model Heidi Klum her yıl olduğu gibi bu yılda Cadılar Bayramı için sıra dışı bir kostüm giyerek kendi geleneğini sürdürdü.

Ünlü model koronavirüs nedeniyle Cadılar Bayramına özel parti yapılamayacağı için farklı bir tercih yaparak kanlı et, tendonlar ve çıkıntılı kemiklerle, canlı canlı derisi yüzülmüş bir stille karşımıza çıktı.

Plastik ve protez makyajı ustaca kullanan ekibi sayesinde her sene en başarılı kostümlerin sahibi olmayı başarıyor.

