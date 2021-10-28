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Heidi Klum'un vücudunun son halini görenler korktu!

28.10.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cadılar Bayramını çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Heidi Klum, bu sene de yaptığı tercihle ön plana çıkmayı başardı. Cadılar Bayramı söz konusu olunca tartışmasız akla gelen ilk isim olan Klum, kostümüyle ağızları açık bıraktı.

Heidi Klum'un vücudunun son halini görenler korktu!

Cadılar Bayramı söz konusu olunca tartışmasız akla gelen ilk isim ünlü model Heidi Klum oluyor. Her sene kostümleriyle adından söz ettiren Klum'un kostumü görenleri korkuttu.

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49 yaşındaki dünyaca ünlü model Heidi Klum her yıl olduğu gibi bu yılda Cadılar Bayramı için sıra dışı bir kostüm giyerek kendi geleneğini sürdürdü.

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Ünlü model koronavirüs nedeniyle Cadılar Bayramına özel parti yapılamayacağı için farklı bir tercih yaparak kanlı et, tendonlar ve çıkıntılı kemiklerle, canlı canlı derisi yüzülmüş bir stille karşımıza çıktı.

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Plastik ve protez makyajı ustaca kullanan ekibi sayesinde her sene en başarılı kostümlerin sahibi olmayı başarıyor.

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Heidi Klum Instagram
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