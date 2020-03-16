MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Heidi Klum ve Tom Kaulitz koronovirüs testi yaptırdı! Ünlü çift karantinada

Heidi Klum ve Tom Kaulitz koronovirüs testi yaptırdı! Ünlü çift karantinada

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 09:20 | Son Güncelleme

Birkaç gün önce öksürdüğünü, nefes darlığı çektiğini söyleyen Heidi Klum, dün eşi Tom Kaulitz ile birlikte koronavirüs testi yaptırdı. Çift, ayrı ayrı karantina altında test sonuçlarını bekliyor.

Ünlü model Heidi Klum, birkaç gün önce, son günlerde kendini iyi hissetmediğini, boğazının ağrıdığını, öksürdüğünü ve nefes darlığı çektiğini anlattığı bir video çekmiş, kimseyi riske sokmamak için de kendini eve kapattığını söylemişti. Klum, dün koronavirüs testi yaptı.

Geçen yıl evlendiği 30 yaşındaki Tom Kaulitz’in de turne dönüşü hastalanması sonucu birlikte test yaptırmaya giden Klum, iki ayrı odada karantinaya alındı.

Eşiyle camın iki tarafından birbirlerini öptüklerini gösteren videoyu paylaşan Klum “Bütün hafta boyunca hastaydım ve ne yazık ki birkaç gün önce turneden dönen eşim de kendini hasta hissediyordu. Güvenlik tedbiri olarak corona virüsü testlerimizin sonucunu alana kadar ayrı kalıyoruz. Virüsleri yaymak ve hem birbirimizi hem de başkalarını hasta etmek istemiyoruz. Doğru şeyleri yapmak ve bulaştırmamak ona sarılmak ve onu öpmek istememden daha önemli” dedi.

"SEVDİĞİNİZ İNSANLARI KORUMALISINIZ"

Klum ayrıca, “Bunlar tuhaf zamanlar… Ama şu anda neyin önemli olduğunu unutmayın. Sevdiğiniz insanları korumalısınız. Dünyanın her yerinde insanların sosyal mesafeyi korumasına ihtiyacımız var. Bu hepimizi etkiliyor ve bizim sevdiklerimizi, komşularımızı ve toplumumuzu korumamıza bağlı. Lütfen yetkilileri dinleyin ve mümkünse evde kalın, kendinizi fiziksel olarak diğer insanlardan uzak tutun. Özellikle de iyi hissetmiyorsanız…” dedi.

Klum şöyle devam etti: “Dünyanın her yerinde insanların birbirlerine güzel şeyler yaptıklarını görüyorum ve bu bana umut veriyor” diyen ünlü model, “Hepinize sevgilerimi, pozitif duygularımı ve şifa hislerimi gönderiyorum. Birlikte bunu atlatabiliriz ama tedbir almamız gerekiyor, böylece parlak ve sağlıklı geleceğimiz olabilir.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı' 'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı'
Emel Sayın paylaştı: Ev halimEmel Sayın paylaştı: Ev halim
Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş! Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
heidi klum, Heidi Klum instagram, koronavirüs testi,

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş faiz hamlesi!

Merkez Bankası'ndan flaş faiz hamlesi!

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı arttı

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı arttı

Yaşlı çiftte koronavirüs şüphesi! Karantinaya alındılar

Yaşlı çiftte koronavirüs şüphesi! Karantinaya alındılar

Umre'den dönen vatandaşlar hakkında flaş açıklama

Umre'den dönen vatandaşlar hakkında flaş açıklama

Şimdi de karınca istilası! Panik yaratan görüntüler

Şimdi de karınca istilası! Panik yaratan görüntüler

Koronavirüs uyarılarını dinlemediler! Akın ettiler

Koronavirüs uyarılarını dinlemediler! Akın ettiler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ece Erken canlı yayında 'Söylemezsem Olmaz' programından istifa etti!

Ece Erken canlı yayında 'Söylemezsem Olmaz' programından istifa etti!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Tesettüre giren İrem Betil: Bu kadar çıplaklık olmaz

Tesettüre giren İrem Betil: Bu kadar çıplaklık olmaz

Acun kötü haberi veremedi! Üzen anlar

Acun kötü haberi veremedi! Üzen anlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İrem Derici: Kendimi eve hapsettim

İrem Derici: Kendimi eve hapsettim

Burcu Esmersoy yeni aşkıyla görüntülendi

Burcu Esmersoy yeni aşkıyla görüntülendi

Şeyma Subaşı karantinada ilklerini yaşıyor!

Karantinada! İlk kez mutfağa girip...

Hülya Avşar'ın YouTube kanalında ilk konuğu Oytun Erbaş oldu!

Hülya Avşar Show'un ilk konuğu Dr. Oytun Erbaş oldu!

Survivor Cemal Can'dan şok itiraf: Survivor benim için bitti

Cemal Can'dan şok sözler: Survivor benim için bitti

Emel Sayın'dan ev hali paylaşımı! Koronavirüse önlem için kendini eve kapattı

Emel Sayın paylaştı: Ev halim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.