Heidi Klum yok artık dedirtti! Minicik bikini altı giyip poz verdi

Heidi Klum genç kocası Tom Kaulitz ile beşinci evlilik yıl dönümlerini kutlamak için bir süredir tatilde.

Sosyal medyada iddialı pozlara imza atan model yine yaptı yapacağını... Sınır tanımayan Klum bu sefer minicik bikini altıyla poz verdi.

Heidi Klum'un neredeyse yok gibi olan bikini altı sosyal medyada tepki çekti. Fazla teşhirci bulunan güzel modele bu konuda eleştiri gelse de Klum bu eleştirileri pek de umursayan bir isim değil.

DÜŞÜK KALORİLİ DİYET

90'lı yılların en ünlü modellerinden olan Heidi Klum, "Kaç kilosunuz?" sorusuna, 62,5 yanıtını vermişti.

Klum günde 900 kalori alarak besleniyor. Düşük kalorili kahvaltısında tavuk suyunda pişen üç yumurta olduğunu da belirtiyor.