Ne evinizde ne aracınızda tek bir toz ve tüy kalmayacak! Çok satan Greenote el süpürgesi indirime girdi

"Bu fiyata böyle bir kalite oldukça memnun edici, evcil hayvanı olan evler ve araç kullanımı için ideal, bu ebatta ve güçte ki bir ürün için çekim gücü hayli fazla, aksesuarları da kaliteli, sözün özü kusursuz bir ürün, tavsiye edilir."

"Amazon sayesinde Greenote ile tanıştığımıza memnunuz. Greenote'den yaptığımız 4. alışveriş oldu. Abim gsc50 kullanıyordu. Ben de yeni çıkan modeli GSC60 aldım. Şimdi abim de GSC60 aldı. Ben ise gazımı alamayıp özellikle arabamda taşıyıp kullanmak üzere GCH01 modelini görünce almak istedim. Başta memnun kalır mıyım GSC60 şarjlı süpürgem zaten ver gerek olur mu diye düşündüm ama ev-araba ayrı kullanım düşünüyorsanız bence çekim gücü ev için olduğu kadar araba için dahi gayet ideal. İlk kademesi dahi yeterliyken ikinci kademesinde çok çok iyi çekiyor. Elinizin altında gezecek bir süpürge. Şarjı 30 dk rahat kullanım sağlıyor. Plastik kalitesi de oldukça yüksek. Müşteri hizmetlerinin çözüm odaklı ve mağdur etmeyen yaklaşımına değinmiyorum bile, önceki alışverişlerimizde bir sorun yaşadığımızda da hemen gönderimini sağlıyorlardı. Bunda da aynı şekilde olacağına eminim. Teşekkürler Greenote."