Ne evinizde ne aracınızda tek bir toz ve tüy kalmayacak! Çok satan Greenote el süpürgesi indirime girdi

Hepimiz evimiz, aracımız tertemiz olsun istiyoruz ama iş temizlik yapmaya gelince sıkılıp bunalıyoruz, temizliğe vakit ayırmakta zorlanıyoruz. Hal böyle olunca pratik çözümlerin arayışına girmeden edemiyoruz. Siz de temizlik söz konusu olunca pratik, hızlı ve etkili bir çözüm arayışına girenlerdenseniz çok satanlarda birinci sırada olan, kullanıcılarından tam not alan Greenote GCH01 Akülü 3'ü 1 Arada Araç El Süpürgesi ile mutlaka tanışmalısınız. Hafif yapısı ve güçlü emiş gücü sayesinde zorlu temizlik işlerinizi anında halletmenize yardımcı olacak bu ürün Günün Fırsatları kapsamında indirime girdi. Biz de bu cihazı sizin için detaylı bir şekilde inceledik. Tek dokunuşla temizliğin keyfini çıkarmak isterseniz, detaylar yazımızda...
Yüksek performansa sahip 75 Watt'lık motorla çalışan Greenote GCH01 Akülü 3'ü 1 Arada Araç El Süpürgesi; toz, kırıntı, evcil hayvan tüyü, yiyecek artıkları ve inatçı kirleri hızla temizler; ev, ofis ve araçtaki hijyen sorunlarını çözer. Kompakt tasarımı ve hafif, kablosuz işlevi sayesinde son derece kolay kullanıma sahip olan ürün, 2200 mAh yüksek kapasiteli bir pil ile donatılmıştır. Şarj sırasında voltaj koruması ve tam hafıza işlevi ile sadece 4 saat içinde tamamen şarj edilebilir. Bu şık akülü el süpürgesi bir saklama yuvası ile birlikte gelir. Bu sayede onu görünür bir yerde saklayabilirsiniz, ihtiyacınız olduğunda her zaman kullanıma hazırdır.
Temizlik ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılamak için 3 farklı aksesuarla donatılan bu cihaz; toz fırçası sayesinde her türlü mobilya ve yüzeyden toz, kırıntı, kurum, yiyecek artıkları vb. temizler. Yatak fırçası evcil hayvan tüylerini veya polenleri yataktan veya kanepeden çekip atar.
El süpürgesinin ömrünü uzatmak ve filtrelerin tıkanmasını etkili bir şekilde önlemek için geliştirilmiş yıkanabilir iki HEPA filtre ile birlikte gelir. Şeffaf, torbasız haznesi kirlilik seviyesini kontrol etmeyi ve boşaltmayı kolaylaştırır.
Kullanıcılar ne diyor?
"Bu fiyata böyle bir kalite oldukça memnun edici, evcil hayvanı olan evler ve araç kullanımı için ideal, bu ebatta ve güçte ki bir ürün için çekim gücü hayli fazla, aksesuarları da kaliteli, sözün özü kusursuz bir ürün, tavsiye edilir."
"Amazon sayesinde Greenote ile tanıştığımıza memnunuz. Greenote'den yaptığımız 4. alışveriş oldu. Abim gsc50 kullanıyordu. Ben de yeni çıkan modeli GSC60 aldım. Şimdi abim de GSC60 aldı. Ben ise gazımı alamayıp özellikle arabamda taşıyıp kullanmak üzere GCH01 modelini görünce almak istedim. Başta memnun kalır mıyım GSC60 şarjlı süpürgem zaten ver gerek olur mu diye düşündüm ama ev-araba ayrı kullanım düşünüyorsanız bence çekim gücü ev için olduğu kadar araba için dahi gayet ideal. İlk kademesi dahi yeterliyken ikinci kademesinde çok çok iyi çekiyor. Elinizin altında gezecek bir süpürge. Şarjı 30 dk rahat kullanım sağlıyor. Plastik kalitesi de oldukça yüksek. Müşteri hizmetlerinin çözüm odaklı ve mağdur etmeyen yaklaşımına değinmiyorum bile, önceki alışverişlerimizde bir sorun yaşadığımızda da hemen gönderimini sağlıyorlardı. Bunda da aynı şekilde olacağına eminim. Teşekkürler Greenote."
Bu içerik 4 Nisan 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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