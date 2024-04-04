HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Ne evinizde ne aracınızda tek bir toz ve tüy kalmayacak! Çok satan Greenote el süpürgesi indirime girdi

Ne evinizde ne aracınızda tek bir toz ve tüy kalmayacak! Çok satan Greenote el süpürgesi indirime girdi

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
04.04.2024 14:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinizde ve aracınızda temizlik yaparken pratik ve etkili bir çözüm arıyorsanız Greenote GCH01 Akülü 3'ü 1 Arada Araç El Süpürgesi tam size göre! Tek dokunuşta toz ve tüyleri yok eden bu süpürge bugüne özel indirime girdi. Temizlik işlerinizi kolaylaştıracak bu güçlü ve kompakt cihazı hemen satın alarak temizliğin keyfini çıkarmaya ne dersiniz?

Ne evinizde ne aracınızda tek bir toz ve tüy kalmayacak! Çok satan Greenote el süpürgesi indirime girdi

Hepimiz evimiz, aracımız tertemiz olsun istiyoruz ama iş temizlik yapmaya gelince sıkılıp bunalıyoruz, temizliğe vakit ayırmakta zorlanıyoruz. Hal böyle olunca pratik çözümlerin arayışına girmeden edemiyoruz. Siz de temizlik söz konusu olunca pratik, hızlı ve etkili bir çözüm arayışına girenlerdenseniz çok satanlarda birinci sırada olan, kullanıcılarından tam not alan Greenote GCH01 Akülü 3'ü 1 Arada Araç El Süpürgesi ile mutlaka tanışmalısınız. Hafif yapısı ve güçlü emiş gücü sayesinde zorlu temizlik işlerinizi anında halletmenize yardımcı olacak bu ürün Günün Fırsatları kapsamında indirime girdi. Biz de bu cihazı sizin için detaylı bir şekilde inceledik. Tek dokunuşla temizliğin keyfini çıkarmak isterseniz, detaylar yazımızda...

Çok satanlarda birinci sırada: Greenote GCH01 Akülü 3'ü 1 Arada Araç El Süpürgesi

Adsız tasarım - 2024-04-04T142540.560

  • Yüksek performansa sahip 75 Watt'lık motorla çalışan Greenote GCH01 Akülü 3'ü 1 Arada Araç El Süpürgesi; toz, kırıntı, evcil hayvan tüyü, yiyecek artıkları ve inatçı kirleri hızla temizler; ev, ofis ve araçtaki hijyen sorunlarını çözer. Kompakt tasarımı ve hafif, kablosuz işlevi sayesinde son derece kolay kullanıma sahip olan ürün, 2200 mAh yüksek kapasiteli bir pil ile donatılmıştır. Şarj sırasında voltaj koruması ve tam hafıza işlevi ile sadece 4 saat içinde tamamen şarj edilebilir. Bu şık akülü el süpürgesi bir saklama yuvası ile birlikte gelir. Bu sayede onu görünür bir yerde saklayabilirsiniz, ihtiyacınız olduğunda her zaman kullanıma hazırdır.

  • Temizlik ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılamak için 3 farklı aksesuarla donatılan bu cihaz; toz fırçası sayesinde her türlü mobilya ve yüzeyden toz, kırıntı, kurum, yiyecek artıkları vb. temizler. Yatak fırçası evcil hayvan tüylerini veya polenleri yataktan veya kanepeden çekip atar.

  • El süpürgesinin ömrünü uzatmak ve filtrelerin tıkanmasını etkili bir şekilde önlemek için geliştirilmiş yıkanabilir iki HEPA filtre ile birlikte gelir. Şeffaf, torbasız haznesi kirlilik seviyesini kontrol etmeyi ve boşaltmayı kolaylaştırır.

  • 36 aylık yedek parça hizmeti ve 7 gün 24 saat hızlı servis sunan Greenote markası, süpürgeniz kazara hasar görürse hasar gören parçayı orijinaliyle değiştirir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu fiyata böyle bir kalite oldukça memnun edici, evcil hayvanı olan evler ve araç kullanımı için ideal, bu ebatta ve güçte ki bir ürün için çekim gücü hayli fazla, aksesuarları da kaliteli, sözün özü kusursuz bir ürün, tavsiye edilir."

  • "Amazon sayesinde Greenote ile tanıştığımıza memnunuz. Greenote'den yaptığımız 4. alışveriş oldu. Abim gsc50 kullanıyordu. Ben de yeni çıkan modeli GSC60 aldım. Şimdi abim de GSC60 aldı. Ben ise gazımı alamayıp özellikle arabamda taşıyıp kullanmak üzere GCH01 modelini görünce almak istedim. Başta memnun kalır mıyım GSC60 şarjlı süpürgem zaten ver gerek olur mu diye düşündüm ama ev-araba ayrı kullanım düşünüyorsanız bence çekim gücü ev için olduğu kadar araba için dahi gayet ideal. İlk kademesi dahi yeterliyken ikinci kademesinde çok çok iyi çekiyor. Elinizin altında gezecek bir süpürge. Şarjı 30 dk rahat kullanım sağlıyor. Plastik kalitesi de oldukça yüksek. Müşteri hizmetlerinin çözüm odaklı ve mağdur etmeyen yaklaşımına değinmiyorum bile, önceki alışverişlerimizde bir sorun yaşadığımızda da hemen gönderimini sağlıyorlardı. Bunda da aynı şekilde olacağına eminim. Teşekkürler Greenote."

  • "Son derece kurulumu kolay olup fiyatına göre kablosuz olup güçlü çekim gücüyle tozları söküp alıyor. Şarj standıyla kibar bir görünümü olup gerektiğinde hemen toz almak ve birikmiş taneleri kolayca almak için ideal bir üründür. Buradan herkese tavsiye ediyor muadil ürünlere daha fazla fiyat ödememenizi mutlaka kullanmanızı dilerim."
Ürünü İncele

Bu içerik 4 Nisan 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

 Günlük kombinlerinizin favorisi olacak Adidas ayakkabı burada!

Günlük kombinlerinizin favorisi olacak Adidas ayakkabı burada!

 Çabasız şıklık sunan en havalı Levi's ürünleri indirimli fiyatlarla burada

Çabasız şıklık sunan en havalı Levi's ürünleri indirimli fiyatlarla burada

 A101'e iPhone 15 Plus geliyor! İşte 4 Nisan A101 Aldın Aldın Kataloğu

A101'e iPhone 15 Plus geliyor! İşte 4 Nisan A101 Aldın Aldın Kataloğu

 Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

 Konforlu ve tarz! Bahar ve yaz aylarının vazgeçilmezi Crocs terlikte indirim

Konforlu ve tarz! Bahar ve yaz aylarının vazgeçilmezi Crocs terlikte indirim

 Yüksek kullanıcı memnuniyetiyle öne çıkan Cosori airfryer burada!

Yüksek kullanıcı memnuniyetiyle öne çıkan Cosori airfryer burada!

 Lezzetiyle damak çatlatan kahve çeşitlerinde %60'a varan indirim

Lezzetiyle damak çatlatan kahve çeşitlerinde %60'a varan indirim

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
el süpürgesi
İş birliği İçerikleri
Yüksek kullanıcı memnuniyetiyle öne çıkan Cosori airfryer burada!

Yüksek kullanıcı memnuniyetiyle öne çıkan Cosori airfryer burada!

A101'e iPhone 15 Plus geliyor! İşte 4 Nisan A101 Aldın Aldın Kataloğu

A101'e iPhone 15 Plus geliyor! İşte 4 Nisan A101 Aldın Aldın Kataloğu

Ömür boyu garantili! Kampta, seyahatte hep yanınızda olacak

Ömür boyu garantili! Kampta, seyahatte hep yanınızda olacak

Levi's Trucker serisinin en beğenileni! Zamansız ve havalı...

Levi's Trucker serisinin en beğenileni! Zamansız ve havalı...

ŞOK'a dikey süpürge ve mop seti geliyor! 3 Nisan 2024 tarihli ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a dikey süpürge ve mop seti geliyor! 3 Nisan 2024 tarihli ŞOK aktüel kataloğu

Sosyal medyada viral olan Stanley IceFlow Flip Termos'u sizin için inceledik

Sosyal medyada viral olan Stanley IceFlow Flip Termos'u sizin için inceledik

Tümünü Gör
Sosyal medyada viral olan Stanley IceFlow Flip Termos'u sizin için inceledik

Sosyal medyada viral olan Stanley IceFlow Flip Termos'u sizin için inceledik

Geçen ayın en çok satan çantası! Sporda ve seyahatte olmazsa olmaz

Geçen ayın en çok satan çantası! Sporda ve seyahatte olmazsa olmaz

Günlük kombinlerinizin favorisi olacak Adidas ayakkabı burada!

Günlük kombinlerinizin favorisi olacak Adidas ayakkabı burada!

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Zamansız, rahat ve şık! İşte en kaliteli polo yaka tişörtler

Zamansız, rahat ve şık! İşte en kaliteli polo yaka tişörtler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Tümünü Gör
Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Hem şık hem rahat! Columbia şişme yelek bugüne özel indirimde

Hem şık hem rahat! Columbia şişme yelek bugüne özel indirimde

Araç konforunuzu ikiye katlayacak en iyi araç kol dayamalıkları

Araç konforunuzu ikiye katlayacak en iyi araç kol dayamalıkları

Kalem kaybetmeye son! İşte en iyi kalemlik modelleri

Kalem kaybetmeye son! İşte en iyi kalemlik modelleri

Araç bakımında ve temizliğinde kullanabileceğiniz 10 etkili ürün

Araç bakımında ve temizliğinde kullanabileceğiniz 10 etkili ürün

Lezzetiyle damak çatlatan kahve çeşitlerinde %60'a varan indirim

Lezzetiyle damak çatlatan kahve çeşitlerinde %60'a varan indirim

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Yüksek kullanıcı memnuniyetiyle öne çıkan Cosori airfryer burada!

Yüksek kullanıcı memnuniyetiyle öne çıkan Cosori airfryer burada!

A101'e iPhone 15 Plus geliyor! İşte 4 Nisan A101 Aldın Aldın Kataloğu

A101'e iPhone 15 Plus geliyor! İşte 4 Nisan A101 Aldın Aldın Kataloğu

Ömür boyu garantili! Kampta, seyahatte hep yanınızda olacak

Ömür boyu garantili! Kampta, seyahatte hep yanınızda olacak

Levi's Trucker serisinin en beğenileni! Zamansız ve havalı...

Levi's Trucker serisinin en beğenileni! Zamansız ve havalı...

ŞOK'a dikey süpürge ve mop seti geliyor! 3 Nisan 2024 tarihli ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a dikey süpürge ve mop seti geliyor! 3 Nisan 2024 tarihli ŞOK aktüel kataloğu

Geçen ayın en çok satan çantası! Sporda ve seyahatte olmazsa olmaz

Geçen ayın en çok satan çantası! Sporda ve seyahatte olmazsa olmaz

Tümünü Gör

Diğer Haberler

WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'a dünya çapında erişim sorunu yaşandı! Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama

WhatsApp çöktü mü? Açıklama geldi

Levi's Trucker serisinin en beğenilen kot ceketi indirime girdi

Levi's Trucker serisinin en beğenileni! Zamansız ve havalı...

Esenyurt'ta iğrenç olay! Vatandaşlar meydan dayağı attı: 'Birkaç kez vurduk, halk ayaklandı'

Esenyurt'ta iğrenç olay! Vatandaşlar meydan dayağı attı: 'Birkaç kez vurduk, halk ayaklandı'

“Türkiye’nin En Büyük Bilişim Etkinliği” İLTEK Günleri’nin 19.sunda neler yaşandı?

“Türkiye’nin En Büyük Bilişim Etkinliği”nin 19.sunda neler yaşandı?

Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yer alıyor! Sagittarius A* kara deliğinin net fotoğrafı paylaşıldı

Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yer alıyor! En net fotoğrafı ilk defa paylaşıldı

Starlink uyduları Bitlis semalarında böyle görüntülendi!

Starlink uyduları Bitlis semalarında böyle görüntülendi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.