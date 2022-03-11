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Heidi Montag: Hamile kalmak için çiğ et yiyorum

11.03.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı TV yıldızı Heidi Montag, eşi Spencer Pratt ile ikinci kez çocuk sahibi olmak istediklerini açıkladı. Montag, bu konudaki şansını artırmak için de çiğ et yediğini söyledi.

Heidi Montag: Hamile kalmak için çiğ et yiyorum

2008 de kendisi gibi TV ünlüsü olan Spencer Pratt ile nikah masasına oturan ve dört yaşında Gunner Stone adında bir oğlu bulunan Heidi Montag, ikinci kez anne olmak için çaba harcadığını ifade etti.

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"ÇİĞ ET YİYORUM"

People Dergisi'ne konuşan Montag, bu konudaki şansını artırmak için de çiğ et yediğini belirtti.

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"YENİ ŞEYLER DENEMEYİ SEVİYORUM"

35 yaşındaki yıldız, çiğ et yemenin de doğurganlığını artırmak için denediği beslenme biçiminin bir parçası olduğunu söyledi. Heidi Montag, daha sonra "Yeni şeyler denemeyi seviyorum. Her zaman farklı beslenme tarzlarına karşı ilgim oldu." ifadelerini kullandı.
TV yıldızı, etleri yenilebilen büyük baş hayvanların özellikle de belli organlarını çiğ olarak tüketmenin beslenme açısından daha faydalı olduğunu savundu.

Heidi Montag, sonra da şöyle konuştu:

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Örneğin çiğ karaciğer tüketmek, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu birçok besin maddesini almasını sağlayacaktır.

Montag, ayrıca son bir buçuk yıldır yeniden hamile kalmak için çabaladığını belirtti. Çiğ kırmızı et yemenin de libidoyu yükseltmek, daha çok enerji vermek gibi özellikleri olduğunu ileri sürdü.
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"UMARIM YAKINDA..." DEMİŞTİ

Montag, geçtiğimiz yıl ocak ayında çıktığı tatilde belirgin hale gelen karnıyla dikkat çekmişti. Ünlü isim, kendisine yöneltilen "Hamile misiniz?" sorusuna da "Umarım yakında..." yanıtını vermişti.


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