Yalı Çapkını oyuncusu Beril Pozam'dan Saraçhane'de paylaşımı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye'nin birçok yerinde protestolar gerçekleştirildi. İstanbul'da Saraçhane'de toplanan vatandaşlar, İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını istedi. Birçok ünlü isim de tutuklanma kararına tepki gösterdi.

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"ADALET HEPİMİZE LAZIM OLACAK"

Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat veren ünlü oyuncu Beril Pozam da Saraçhane'den bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. "Adalet bir gün hepimize lazım olacak" yazılı bir pankartı Instagram hesabından paylaştı.