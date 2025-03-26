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Yalı Çapkını oyuncusu Beril Pozam'dan Saraçhane'de paylaşımı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından binlerce vatandaş Saraçhane'de buluşarak alınan kararı protesto ediyor. Ünlü isimlerden de bu protestolara destek geliyor. Yalı Çapkını'nın sevilen oyuncusu Beril Pozam da yaptığı paylaşımla destek verdi.

Yalı Çapkını oyuncusu Beril Pozam'dan Saraçhane'de paylaşımı!
Jale Uslu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye'nin birçok yerinde protestolar gerçekleştirildi. İstanbul'da Saraçhane'de toplanan vatandaşlar, İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını istedi. Birçok ünlü isim de tutuklanma kararına tepki gösterdi.

sarachane yerdinci gece

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"ADALET HEPİMİZE LAZIM OLACAK"

Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat veren ünlü oyuncu Beril Pozam da Saraçhane'den bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. "Adalet bir gün hepimize lazım olacak" yazılı bir pankartı Instagram hesabından paylaştı.

bp

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Ekrem İmamoğlu beril pozam yalı çapkını
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