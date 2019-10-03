Hekimhan'ın asırlık lezzeti dut pestili yapımı!

Verimli takım arazilerine sahip ilçedeki ağaçlardan toplanan dutlar, büyük kazanlarda kaynatılmak suretiyle şıraya dönüştürülüyor. Bu şıraya un, şeker ve nişasta katılarak kaynatma işlemine devam ediliyor.

Bir süre kaynatıldıktan sonra istenilen kıvama getirilen şıra, kovalarla bezlere dağıtılarak güneşte kurutulmaya bırakılıyor.

EV EKONOMİSİNE DE KATKI SAĞLIYOR

Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra bezlerden alınan pestiller, serin bir ortama konuluyor. Daha sonra kadınlar tarafından çeşitli ölçülerde kesilen pestiller, bidonlarda saklanıyor. Yörede kadınlar, asırlardır geleneksel yöntemlerle imece usulü pestil yaparken, ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Kilogramı 30-35 liraya alıcı bulan pestil, yörede kış aylarının vazgeçilmez yiyecekleri arasında yer alıyor. Dut pestili nasıl yapılır ve besin değeri nedir? Merak edenler için pestil üreticileri detaylı bir şekilde anlattı.



