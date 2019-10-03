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Hekimhan'ın asırlık lezzeti dut pestili yapımı!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.10.2019 09:36 | Son Güncelleme

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kadınlar, asırlardır geleneksel yöntemlerle imece usulü dut pestili yapıyor. Dut pekmezi yapımı hakkında bilgi veren vatandaşlar, bu işi zevkle yaptıklarını söyledi. Tatlı krizlerine bile en doğal lezzet olan dut pestilinin nasıl tüketildiğini ve dut pestili kalorisi hakkındaki bilgileri sizler için derledik, buyursunlar.

Verimli takım arazilerine sahip ilçedeki ağaçlardan toplanan dutlar, büyük kazanlarda kaynatılmak suretiyle şıraya dönüştürülüyor. Bu şıraya un, şeker ve nişasta katılarak kaynatma işlemine devam ediliyor.

Bir süre kaynatıldıktan sonra istenilen kıvama getirilen şıra, kovalarla bezlere dağıtılarak güneşte kurutulmaya bırakılıyor.

EV EKONOMİSİNE DE KATKI SAĞLIYOR
Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra bezlerden alınan pestiller, serin bir ortama konuluyor. Daha sonra kadınlar tarafından çeşitli ölçülerde kesilen pestiller, bidonlarda saklanıyor. Yörede kadınlar, asırlardır geleneksel yöntemlerle imece usulü pestil yaparken, ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Kilogramı 30-35 liraya alıcı bulan pestil, yörede kış aylarının vazgeçilmez yiyecekleri arasında yer alıyor. Dut pestili nasıl yapılır ve besin değeri nedir? Merak edenler için pestil üreticileri detaylı bir şekilde anlattı.

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