Kışlık konserve hazırlarken dikkat etmeniz gereken 5 önemli nokta

Doğru bir şekilde hazırlanmayan kışlık konserveler sağlığınız için tehdit oluşturuyor. Bunu önlemek ise sizin elinizde. Diyetisyen Rumeysa Çelik, konserve yapımında dikkat edilmesi gereken 5 noktanın altını çizdi.

Yazın bu zamanları başlayan konserve hazırlıkları sonbaharı ortasında son bulacak. Özlem duyduğumuz yaz sebze ve meyvelerini kışın da tüketmenin yolu konservelerden geçiyor. Ancak ürünleri doğru ve hijyenik bir şekilde hazırlamadığınızda besin zehirlenmesi yaşayabilir ve hatta bu ürünler ölüme dahi sürükleyebilir.

ÜRÜNLERİN TAZE VE KÜFLÜ OLMAMASINA DİKKAT EDİN



Hijyen koşulları her zaman çok önemli. Konserve yapımındaki ilk kural meyve ve sebzelerin taze olmaları. Ürünleri tek tek kontrol edin ve kullanmadan önce muhakkak yıkayın.

ISIYA DAYANIKLI CAM KULLANIN



Konserve yapımında plastik kaplardan kaçının. Cam kavanozlar en sağlıklı olanı. Eğer illa ki plastik kap kullanacaksanız bunun için de yasal olarak onaylıları almayı tercih edin.

CAM KAVANOZLAR KAYNAMALI, KAPAKLAR KONTROL EDİLMELİ

Muhakkak cam kavanozları kullanmadan önce en az 15 dakika kaynatın. Kapakların ise paslı olmamasına dikkat edilmeli. Hepimizin atladığı bir nokta var; cam kavanozlar birden fazla kullanılabilir ancak kapaklar için aynı konu geçerli değildir. Kapakları her yıl yenilemeyi unutmayın.