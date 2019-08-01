Kışlık konserve hazırlarken dikkat etmeniz gereken 5 önemli nokta

Doğru bir şekilde hazırlanmayan kışlık konserveler sağlığınız için tehdit oluşturuyor. Bunu önlemek ise sizin elinizde. Diyetisyen Rumeysa Çelik, konserve yapımında dikkat edilmesi gereken 5 noktanın altını çizdi.
Yazın bu zamanları başlayan konserve hazırlıkları sonbaharı ortasında son bulacak. Özlem duyduğumuz yaz sebze ve meyvelerini kışın da tüketmenin yolu konservelerden geçiyor. Ancak ürünleri doğru ve hijyenik bir şekilde hazırlamadığınızda besin zehirlenmesi yaşayabilir ve hatta bu ürünler ölüme dahi sürükleyebilir.
ÜRÜNLERİN TAZE VE KÜFLÜ OLMAMASINA DİKKAT EDİN
Hijyen koşulları her zaman çok önemli. Konserve yapımındaki ilk kural meyve ve sebzelerin taze olmaları. Ürünleri tek tek kontrol edin ve kullanmadan önce muhakkak yıkayın.
ISIYA DAYANIKLI CAM KULLANIN
Konserve yapımında plastik kaplardan kaçının. Cam kavanozlar en sağlıklı olanı. Eğer illa ki plastik kap kullanacaksanız bunun için de yasal olarak onaylıları almayı tercih edin.
CAM KAVANOZLAR KAYNAMALI, KAPAKLAR KONTROL EDİLMELİ
Muhakkak cam kavanozları kullanmadan önce en az 15 dakika kaynatın. Kapakların ise paslı olmamasına dikkat edilmeli. Hepimizin atladığı bir nokta var; cam kavanozlar birden fazla kullanılabilir ancak kapaklar için aynı konu geçerli değildir. Kapakları her yıl yenilemeyi unutmayın.
SEBZE VE MEYVELERİ 20 DAKİKA KAYNATIN
Asidi yüksek besinleri 20 dakika kaynatın. Ayrıca tüm yiyecekleri doğradıktan sonra pişirme işleminin yapılması gerekir.
KONSERVELER AÇILDIKTAN SONRA HEMEN TÜKETİLMELİ
Konserveleri açtıktan sonra en fazla 3 gün içinde tüketmeniz önerilir. Ayrıca konserveler oda sıcaklığında ya da buzdolabında saklanmalıdır. Derin dondurucuda saklanan konserveler lezzet kaybına uğrayabilirler.
DOĞRU YAPILMAYAN KONSERVE HAYATİ RİSKE NEDEN OLUYOR
Konserve açıldığı gün ya da birkaç gün içinde tüketilmediğinde “clostridium botulinum” bakterisi açığa çıkabilir. Bu bakteri gıda zehirlenmelerine neden olmaktadır. Bu bakterinin dünyada bilinen en güçlü zehirlerden olduğu ve ölümle sonuçlanabilecek rahatsızlıklara yol açtığı bilinmektedir. Bu bakteri konservelerde fazlaca üreyebilir ve kendisini konserve kapaklarında oluşturduğu bombeleşmeyle belli eder. Konserve yaparken kavanozun kapaklarına iyi bakılması gerekir. Eğer kapaklarda bombeleşme varsa asla tüketilmemelidir. Tüketim olursa zehirlenme de kaçınılmaz olmaktadır.
YEDİKTEN SONRA BU BELİRTİLERE DİKKAT
Kapakları bombeleşen cam kavanozdaki ürünün yenmesi halinde 12-36 saat arasında zehirlenme belirtileri ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte karın ağrısı, bağırsak fonksiyonlarında bozulmalar, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi belirtiler görülebilir. Bu belirtileri yaşayan kişilerin mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekmektedir.
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