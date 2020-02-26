Hekimoğlu 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Güven Kıraç, Vahap Ergün rolüyle diziye katılıyor! Hekimoğlu 9. son bölüm izle!

Kanal D'de yayınlanan, dünyaca ünlü House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu, 9. bölümüyle 25 Şubat Salı akşamı ekrana geldi. Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu dizisinin 3 Mart Salı ekrana gelecek olan 10. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Hekimoğlu'nun yeni bölümünde, Hekimoğlu bu kez hastasının beyanına güvenmek zorunda kalıyor.

GÜVEN KIRAÇ HEKİMOĞLU DİZİSİNDE!

Ünlü oyuncu Güven Kıraç, Hekimoğlu dizisine katıldı. Güven Kıraç'ın canlandırdığı ve hastanenin bağışçılarından biri olan Vahap Ergün, yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlıyor. İpek ile hastaneyi gezerken gözüne Hekimoğlu çarpar. Önlük giymemesi dikkatini çeker. Ardından Hekimoğlu ile tanışmak için onun yanına gider ve durum karşısında şaşkınlığını gizleyemez. Hekimoğlu'nun da onun hakkında ilginç teorileri vardır.

Öte yandan yeni gelen vakada Hekimoğlu her zamankinden farklı olarak hastanın sözüne itimat etmek zorunda kalır.

Zira kurulun karşısında vereceği yanıt hastane de başta olmak üzere herkes için kritik bir önem taşımaktadır.