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Hekimoğlu 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Güven Kıraç, Vahap Ergün rolüyle diziye katılıyor! Hekimoğlu 9. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 26.02.2020 01:27 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen hastane dizisi Hekimoğlu'nun 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Timuçin Esen'in başrolünde oynadığı Hekimoğlu'nun yeni bölümünde, usta oyuncu Güven Kıraç, Vahap Ergün rolüyle diziye katılıyor. Hastanenin bağışçılarından biri olan Vahap Ergün, yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlıyor. Ancak Doktor Ateş Hekimoğlu ile Vahap Ergün arasında gerilim yaşanıyor. İşte Hekimoğlu 10. yeni bölüm fragmanı.

Kanal D'de yayınlanan, dünyaca ünlü House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu, 9. bölümüyle 25 Şubat Salı akşamı ekrana geldi. Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu dizisinin 3 Mart Salı ekrana gelecek olan 10. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Hekimoğlu'nun yeni bölümünde, Hekimoğlu bu kez hastasının beyanına güvenmek zorunda kalıyor.

GÜVEN KIRAÇ HEKİMOĞLU DİZİSİNDE!

Ünlü oyuncu Güven Kıraç, Hekimoğlu dizisine katıldı. Güven Kıraç'ın canlandırdığı ve hastanenin bağışçılarından biri olan Vahap Ergün, yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlıyor. İpek ile hastaneyi gezerken gözüne Hekimoğlu çarpar. Önlük giymemesi dikkatini çeker. Ardından Hekimoğlu ile tanışmak için onun yanına gider ve durum karşısında şaşkınlığını gizleyemez. Hekimoğlu'nun da onun hakkında ilginç teorileri vardır.

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Öte yandan yeni gelen vakada Hekimoğlu her zamankinden farklı olarak hastanın sözüne itimat etmek zorunda kalır.

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Zira kurulun karşısında vereceği yanıt hastane de başta olmak üzere herkes için kritik bir önem taşımaktadır.

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Hekimoğlu yeni bölümüyle 3 Mart Salı 20.00'da Kanal D'de!

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HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırılan 13 yaşındaki Ali’nin hastalığına teşhis konulamayınca dosyayı tıbbi tanı tedavi bölümü devralır. Ali arkadaşlarının düzenlediği ruh çağırma seansından sonra hastalanmıştır ve lanetlendiğine inanmaktadır.

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Ali’nin durumu gittikçe kötüleşirken, tüm bulgular şarbona işaret eder.

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Orhan, at yarışı izlemeye beraber gitmediği için Hekimoğlu’ndan bir ton laf işiteceğini düşünür. Fakat İpek, Hekimoğlu’nun Zeynep’le gittiğini söyler. Bu haber gündeme bomba gibi düşer. Öte yandan Emre’nin beklenmedik bir misafiri vardır.

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Zeynep, Hekimoğlu ile arasında olanlara yanlış anlamlar mı yüklemektedir? İpek neden Zeynep’in hareketlerini gözlemlemektedir? Emre, Hekimoğlu ve Zeynep’in birlikte çıktığını duyunca ne tepki verecektir? Hastaneye yatan Ali sağlığına kavuşabilecek midir? Yoksa gerçekten lanetlenmiş olabilir mi?

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