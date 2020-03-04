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Hekimoğlu 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Dr. Ateş'in İpek'i şaşırtan değişimi! Hekimoğlu son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 04.03.2020 01:21 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen hastane dizisi Hekimoğlu'nun 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Timuçin Esen'in başrolünde oynadığı Hekimoğlu'nun yeni bölümünde Ateş, İpek'in yaptığı fedakarlıkların karşılığında ona bir sürpriz yapıyor. Ateş Hekimoğlu hastanedeki yeni imajıyla herkesi şaşırtıyor. Diğer yandan ise Ateş'i Vahap'a kimin ispiyonladığı merak konusu oluyor. Ateş'i göndermek isteyen Vahap, İpek'e "Ya sen kovulursun ya o" diyerek gözdağı veriyor. İşte Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı.

Hekimoğlu 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Dr. Ateş'in İpek'i şaşırtan değişimi! Hekimoğlu son bölüm izle!

Kanal D'de yayınlanan, dünyaca ünlü House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu, 10. bölümüyle 3 Mart Salı akşamı ekrana geldi. Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu dizisinin 10 Mart Salı ekrana gelecek olan 11. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Hekimoğlu'nun yeni bölümünde, bu defa fedakarlık sırası Dr. Ateş'e geliyor.

HEKİMOĞLU'NDAKİ KÖSTEBEK KİM?

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanında Ateş, hastanede yaşanan önlük krizinden sonra bu durumun daha fazla İpek'i üzmesine izin vermek istemiyor ve beyaz önlüğüyle herkesi şaşırtıyor. Ateş'in bu jesti İpek'i çok mutlu ediyor. Öte yandan Ateş'in ekibinden birinin, Ateş'i Vahap'a ispiyonladığı iddia ediliyor. Peki ekipteki bu köstebek kim? Güven Kıraç'ın canlandırdığı ve hastanenin bağışçılarından biri olan Vahap Ergün hastanenin yeni yönetim kurulu başkanı olduktan sonra ortalık karışıyor. Ateş'i hastaneden göndermek isteyen Vahap, İpek'i bir tercih yapmaya zorluyor.

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Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!

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HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yüklü bir bağış yapan tanınmış iş adamı Vahap Ergün, yeni yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlıyor.

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Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yüklü bir bağış yapan tanınmış iş adamı Vahap Ergün, yeni yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlar. Gelir gelmez önlük giymeyen tek doktor olarak Hekimoğlu dikkatini çeker. Hekimoğlu ise, Vahap’ın görünen iyi niyetinin altında başka amaçları olduğundan şüphelenmektedir.

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Öte yandan, genç ve başarılı bir CEO olan Sevgi hastaneye yatırılır ve dosyayı Tıbbi Tanı Departmanı devralır. Genç kadının durumu hızla kötüye gider ve kalp nakline ihtiyaç duyar. Hekimoğlu kadını iyileştirmek uğruna büyük bir riski göze alacaktır. Öte yandan tedavi sürecinde Emre’nin yaptığı büyük bir hata Hekimoğlu’nu çok sinirlendirir ve ikisi a
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Hekimoğlu, Emre’yi kovacak mıdır? Vahap ve Hekimoğlu arasındaki soğuk savaş nereye gidecektir? Hekimoğlu’nun kalp nakli bekleyen hastası için söylediği yalan mesleğine mal olacak mıdır?

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