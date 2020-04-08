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Hekimoğlu 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doktor Ateş acı haberi verdi! Hekimoğlu 14. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 08.04.2020 02:58 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen hastane dizisi Hekimoğlu 14. son bölümüyle ekrana geldi. Timuçin Esen'in başrolünde oynadığı Hekimoğlu'nun son bölümünde duygusal anlar yaşandı. Doktor Ateş Hekimoğlu, hastaneye yatan hamile bir kadın ve bebeğini kurtarmak için ameliyata girdi. Ancak Dr. Ateş acı haberi ameliyat olan kadının eşine vermek zorunda kaldı. Peki Hekimoğlu 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hekimoğlu 14. son bölüm final sahnesi ve yaşananlar.

Kanal D'de yayınlanan, dünyaca ünlü House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu, 14. bölümüyle 7 Nisan Salı akşamı ekrana geldi. Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu dizisinin son bölümünde Doktor Ateş Hekimoğlu ile hastanenin yönetim kurulu başkanlığına getirilen Vahap arasında sert rüzgarlar esti. Diğer yandan ise hastaneye yatırılan hamile bir kadının hastalığını çözmeye çalışan Doktor Ateş Hekimoğlu ameliyata girdi. Ancak ameliyatta bebek kurtulurken, anne ise hayatını kaybetti. Doktor Ateş ise acı haberi kadının eşine vermek zorunda kaldı.

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HEKİMOĞLU 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu dizisinin 14 Nisan Salı ekrana gelmesi beklenen 15. yeni bölüm fragmanı ise henüz Kanal D tarafından yayınlanmadı.

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HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 7 Nisan Salı yayınlanan 14. bölümde Ateş ve Vahap arasındaki gerginlik boyut değiştirir. Ateş’in Vahap’ı rezil etmesi üzerine bunun altında kalmayan Vahap, Hekimoğlu’nun kovulması için yönetim kurulunu toplar. Artık Ateş’in hastaneden gitmesi an meselesi haline gelir.

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Hekimoğlu, aksi yöndeki uğraşlarına rağmen Vahap’la yüzleşmek zorunda kalır. Vahap Hekimoğlu’nun istifasını ister. Bu hamlesinde başarılı olamayan Vahap, Hekimoğlu’nun kovulması için yönetim kurulunu toplar. Hekimoğlu, Orhan ve İpek’in kendi tarafında olduğunu düşünmektedir. Oy birliği sağlanmadığı müddetçe Vahap’ın planı işe yaramayacaktır. Fakat oylama günü geldiğinde İpek beklenmedik bir tutum sergiler.Tüm bunlar yaşanırken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesine hamile bir kadın yatırılır. Hekimoğlu ve ekibi kadının hastalığının nedenlerini araştırırken, hem anneyi hem de bebeği yaşatmak için çaba sarf etmektedirler.

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Anne ve karnındaki bebeği kurtulabilecek midir? Vahap amacına ulaşabilecek midir? Orhan’ın kovulma sebebi nedir? İpek’in yapacağı hangi sürpriz hamle hastanedeki dengeleri değiştirecektir?

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