Hekimoğlu 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doktor Ateş acı haberi verdi! Hekimoğlu 14. son bölüm izle!

Kanal D'de yayınlanan, dünyaca ünlü House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu, 14. bölümüyle 7 Nisan Salı akşamı ekrana geldi. Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu dizisinin son bölümünde Doktor Ateş Hekimoğlu ile hastanenin yönetim kurulu başkanlığına getirilen Vahap arasında sert rüzgarlar esti. Diğer yandan ise hastaneye yatırılan hamile bir kadının hastalığını çözmeye çalışan Doktor Ateş Hekimoğlu ameliyata girdi. Ancak ameliyatta bebek kurtulurken, anne ise hayatını kaybetti. Doktor Ateş ise acı haberi kadının eşine vermek zorunda kaldı.

HEKİMOĞLU 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu dizisinin 14 Nisan Salı ekrana gelmesi beklenen 15. yeni bölüm fragmanı ise henüz Kanal D tarafından yayınlanmadı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 7 Nisan Salı yayınlanan 14. bölümde Ateş ve Vahap arasındaki gerginlik boyut değiştirir. Ateş’in Vahap’ı rezil etmesi üzerine bunun altında kalmayan Vahap, Hekimoğlu’nun kovulması için yönetim kurulunu toplar. Artık Ateş’in hastaneden gitmesi an meselesi haline gelir.