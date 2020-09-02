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Hekimoğlu 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Belçim Bilgin hangi rolde oynuyor? Hekimoğlu 15. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 02.09.2020 01:50 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu, 15. yeni bölümüyle uzun bir aranın ardından ekrana döndü. Hekimoğlu 2. sezon ilk bölümde Zeynep'in istifası Doktor Ateş Hekimoğlu'nun ekibinde krize neden oldu. Timuçin Esen'in başrolünde oynadığı Hekimoğlu'nun 16. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Diziye yeni bölümde ünlü oyuncu Belçim Bilgin de katılıyor. Peki Belçim Bilgin Hekimoğlu dizisinde hangi rolde oynayacak? İşte Hekimoğlu 16. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Hekimoğlu dizisi, 1 Eylül Salı akşamı 2. sezonuyla seyircisiyle buluştu. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı Hekimoğlu, 15. son bölümünde, Ateş ekibe yeni birini almak yerine istifa eden Zeynep'i döndürme çalışmalarına başladı. Hekimoğlu dizisinin 8 Eylül Salı ekrana gelecek olan 16. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Yeni bölümde hasteneye gelen bir vakayı çözmeye çalışırken Hekimoğlu kendini hasta yatağında buluyor.

BELÇİM BİLGİN HEKİMOĞLU DİZİSİNDE

Dizinin yeni sezon kadrosuna katılan ünlü oyuncu Belçim Bilgin, Hekimoğlu’nun eski karısı avukat Selin Kurt karakterini canlandıracak. Belçim Bilgin, dizinin 16. yeni bölümüne damga vuracak. Bilgin'in canlandırdığı Selin, eşinin tedavisi için Ateş Hekimoğlu'ndan yardım isteyecek.
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HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu’nun ekibi Zeynep’in gidişiyle iki kişi kalır. İpek bu sayıyı bir an önce üçe çıkarmak konusunda ısrarlıdır. Hekimoğlu’na yeni adaylarla iş görüşmeleri ayarlar.
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Hepsi birbirinden donanımlı adaylar gelip giderken Hekimoğlu’nun aklı Zeynep’tedir. Evine gidip işe geri dönmesini ister. Ancak Zeynep’in bunun için çok kişisel bir şartı vardır! Hekimoğlu, hiç alışık olmadığı bu şartı kabul ederse geri dönecektir.

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Tüm bunlar olurken Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne genç bir hasta gelir. Genç adamın, hastalığının pek çok belirtisi vardır. Ancak bu belirtilerin hepsini birden açıklayan nedeni bulmak hiç kolay olmaz.
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Zeynep’in yokluğu beraberinde neler getirir? Hekimoğlu Zeynep’in şartını kabul edecek mi? Hekimoğlu ve ekibi genç hastayı kurtarabilecek mi?
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