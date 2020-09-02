Hekimoğlu 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Belçim Bilgin hangi rolde oynuyor? Hekimoğlu 15. son bölüm izle!

Hekimoğlu dizisi, 1 Eylül Salı akşamı 2. sezonuyla seyircisiyle buluştu. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı Hekimoğlu, 15. son bölümünde, Ateş ekibe yeni birini almak yerine istifa eden Zeynep'i döndürme çalışmalarına başladı. Hekimoğlu dizisinin 8 Eylül Salı ekrana gelecek olan 16. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Yeni bölümde hasteneye gelen bir vakayı çözmeye çalışırken Hekimoğlu kendini hasta yatağında buluyor.

BELÇİM BİLGİN HEKİMOĞLU DİZİSİNDE

Dizinin yeni sezon kadrosuna katılan ünlü oyuncu Belçim Bilgin, Hekimoğlu’nun eski karısı avukat Selin Kurt karakterini canlandıracak. Belçim Bilgin, dizinin 16. yeni bölümüne damga vuracak. Bilgin'in canlandırdığı Selin, eşinin tedavisi için Ateş Hekimoğlu'ndan yardım isteyecek.



HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu’nun ekibi Zeynep’in gidişiyle iki kişi kalır. İpek bu sayıyı bir an önce üçe çıkarmak konusunda ısrarlıdır. Hekimoğlu’na yeni adaylarla iş görüşmeleri ayarlar.



Hepsi birbirinden donanımlı adaylar gelip giderken Hekimoğlu’nun aklı Zeynep’tedir. Evine gidip işe geri dönmesini ister. Ancak Zeynep’in bunun için çok kişisel bir şartı vardır! Hekimoğlu, hiç alışık olmadığı bu şartı kabul ederse geri dönecektir.