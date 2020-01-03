Hekimoğlu 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hastanede salgın hastalık paniği! Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman?

Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu dizisinin merakla beklenen 3. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Altın Küre ödüllü House M.D’nin Türkiye uyarlaması Hekimoğlu, yeni yılla birlikte ekranlara iki hafta ara verdi. Hekimoğlu dizisinin 3. yeni bölümünün ise 14 Ocak Salı akşamı yayınlanacağı Kanal D tarafından açıklandı.

HEKİMOĞLU'NUN HASTANESİNDE SALGIN KRİZİ!

Hekimoğlu dizisi 3. bölümde, hastanede salgın krizi çıkıyor. Hastaneyi saran hastalık sonrasında ise Hekimoğlu ve doktorlar seferber oluyor. Diğer yandan ise Hekimoğlu ve Dr. İpek arasındaki gerilim artıyor. Ateş ve İpek inatlaşmaya devam ediyor.

Hekimoğlu yeni bölümüyle 14 Ocak Salı 20.00’da Kanal D’de!

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM KONUSU

Hekimoğlu 2. bölümde gece terörü atakları yaşayan genç, Ateş Hekimoğlu'nun ilgisini çeker ve sonuç herkes için şaşırtıcı olur.

Hekimoğlu 24 Aralık Salı yayınlanan son bölümde Hekimoğlu, Deniz’in hastalığını incelerken, her türlü ipucunu değerlendirirken, akla gelmedik yöntemler kullanır. Sınırları zorladıkça hem çocuğun ebeveynleriyle hem de İpek’le çatışmalar yaşar. Ne olursa olsun bildiğini okuyan Hekimoğlu sonunda yine haklı çıkmayı başarır. Hekimoğlu'nun bu başarısı İpek ve Orhan'ı da epeyce mutlu eder. Onun zor biri olduğunu bilen İpek aynı zamanda çok da başarılı bir doktor olduğunu görmezden gelmez.

Öte yandan yakın arkadaşı Orhan'daki değişim de Hekimoğlu'nun dikkatinden kaçmaz. Onun özel hayatındaki sıkıntıyı fark eden Ateş Hekimoğlu, tek arkadaşı olan Orhan'ın derdine ortak olmak ister ancak Orhan henüz ona olanları anlatma konusunda kararlı değildir.



