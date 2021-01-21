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Hekimoğlu 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ateş Hekimoğlu ve ekibi Mahir'in kıskacında!

21.01.2021 02:35 | Son Güncelleme:
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Hekimoğlu 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'de ekrana gelen ve Timuçin Esen'in başrolde oynadığı Hekimoğlu'nun yeni bölümünde Mahir, Doktor Ateş Hekimoğlu'nu yakalayabilmek için ekibin peşine düşüyor. Hekimoğlu'nun sorunları ekibe de yansıyor. Mahir, Hekimoğlu'nu yakayalabilmek için önce ekibin yanına gidiyor sonra da Orhan'ı zor duruma sokuyor. Orhan bir seçim yapmak zorunda kalıyor. İşte Hekimoğlu dizisi yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Kanal D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı Hekimoğlu dizisi 19 Ocak Salı akşamı 34. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

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HEKİMOĞLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Ateş, on yıldır bitkisel hayatta olan bir hastayı yeniden uyandırır!

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10 yıldır bitkisel hayatta olan bir adamın oğlu, babasını hastanede ziyarete geldiği sırada düşüp kriz geçirir. Genç adamın durumu ciddileştikçe, klasik yollardan çare bulamayan Hekimoğlu, komada olan babasını uyandırır. Amacı adamdan ailenin tıbbi geçmişini öğrenip, oğlunu kurtarmaktır.

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Ancak baba tekrar komaya girmeden önce sadece bir günü olduğunu öğrenir ve kalan vaktini hastanede geçirmek istemez. Ateş ve Orhan, bu son yolculuğunda ona eşlik edecektir.

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Ateş hastanede yokken Komiser Mahir de boş durmaz ve Ateş’in ekibini sorguya çekmeye çalışır. Çember iyice daralmaktadır ancak Hekimoğlu hala işin ciddiyetinin farkında değildir.

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Komadan uyanan baba, oğlunun hayatını kurtarmak için nasıl bir fedakarlık yapacak?

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Orhan, Ateş'i doğanın kanunlarına inandırabilecek mi? Mahir, Hekimoğlu aleyhinde delil bulabilecek mi? Sonunda genç adam kurtulabilecek mi?

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