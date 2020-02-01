Hekimoğlu 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Hastanede gizemli evsiz kadın bilmecesi

Kanal D'de ekrana gelen, dünyaca ünlü House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu'nun 4 Şubat Salı ekrana gelecek olan yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu dizisinin 6. yeni bölümünde

Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne evsiz bir kadın yatırılır. Orhan kadının durumuyla fazlasıyla ilgilenirken, Mehmet Ali vakayı almamak için direnir. Bu durumun farkına varan Hekimoğlu, olayı çözmek için vakayla birebir Memoli'nin ilgilenmesini sağlar. Evsiz kadın ve Memoli arasında geçen konuşmalar ise herkesin aklını bulandırır. Peki evsiz kadının gerçekte kim olduğu ve başına gelenler açığa çıkacak mıdır?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Hekimoğlu 28 Ocak Salı yayınlanan son bölümde Memoli ve Hekimoğlu arasında bir soğuk savaş başlar. Bu durumun başlangıcı ise İpek'in, Memoli'ye vaka vermesiyle başlar.

Ünlü müzisyen Cihan Yenerler ALS tanısıyla Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılır. Cihan Yenerler, hastalığı ilerleyince yeniden klarnet çalamayacağını anlayıp tüm umudunu yitirir. Hekimoğlu ise ALS teşhisinin doğruluğundan şüphe eder. Ne var ki İpek, vaka ile Mehmet Ali’nin ilgilenmesini ister. Son kararları Mehmet Ali’nin verecek olması ve Hekimoğlu’nun bu durum karşısındaki tepkisi diğerleri için yeni olduğu kadar eğlenceli bir durumdur.

İpek planında başarılı olabilecek midir? Mehmet Ali, Hekimoğlu’nun kararlarını uygulamaya devam edecek midir? En önemlisi Cihan Yenerler yeniden klarnet çalabilecek midir?



