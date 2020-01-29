Hekimoğlu 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hastanede bulaşıcı hastalık krizi! Hekimoğlu 5. son bölüm izle

Kanal D'de ekrana gelen, dünyaca ünlü House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu, 5. bölümüyle 28 Ocak Salı akşamı ekrana geldi. Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu dizisinin 6. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Dünyaca ünlü dizi House M.D. uyarlaması olan Hekimoğlu'nun yeni bölümünde, Dr. Ateş Hekimoğlu ve ekibi menenjit geçiren evsiz kadının peşine düşüyor.

HEKİMOĞLU 6. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu ve Dr. İpek arasındaki tatlı sert atışma hız kesmeden devam eder. Bu durum Orhan'ı oldukça neşelendirir zira Ateş ile eğlenebileceği bir konu vardır.

Hastaneye evsiz bir kadın hasta getirilir. Hasta ağır ataklar geçirmektedir. Hatta bu ataklar sırasında Memoli'nin de elini ısırır. Hekimoğlu ise durumdan işkillenmektedir. Mehmet Ali bu vakaya bakmak istememektedir. Hekimoğlu durumu sorgular. Hastanede bunlar yaşanırken hasta kayıplara karışır. Ancak herkes endişeye kapılır. Kadında bulunan bakteriyel menenjit bulaşıcı bir hastalık olduğu için kimseye bulaştırmadan kadını yakalamaları gerekmektedir. Mehmet Ali ve Orhan aramaya çıkar. Bu sırada Hekimoğlu vakayı çözmeye çalışır.