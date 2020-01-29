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Hekimoğlu 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hastanede bulaşıcı hastalık krizi! Hekimoğlu 5. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 29.01.2020 02:25 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen hastane dizisi Hekimoğlu'nun 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Timuçin Esen'in başrolünde oynadığı Hekimoğlu'nun yeni bölümünde, hastaneye getirilen evsiz bir kadın hastanın ağır ataklar geçirmesi doktorları telaşlandırıyor. Hasta atak sırasında Memoli'yi de elinden ısırıyor. Ancak hasta ortadan kaybolunca hastane karışıyor. Dr. Ateş Hekimoğlu ise bulaşıcı bakteriyel menenjit olan hastayı bulmak ve tedavi etmek için harekete geçiyor. İşte Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı.

Kanal D'de ekrana gelen, dünyaca ünlü House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu, 5. bölümüyle 28 Ocak Salı akşamı ekrana geldi. Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu dizisinin 6. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Dünyaca ünlü dizi House M.D. uyarlaması olan Hekimoğlu'nun yeni bölümünde, Dr. Ateş Hekimoğlu ve ekibi menenjit geçiren evsiz kadının peşine düşüyor.

HEKİMOĞLU 6. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu ve Dr. İpek arasındaki tatlı sert atışma hız kesmeden devam eder. Bu durum Orhan'ı oldukça neşelendirir zira Ateş ile eğlenebileceği bir konu vardır.

Hastaneye evsiz bir kadın hasta getirilir. Hasta ağır ataklar geçirmektedir. Hatta bu ataklar sırasında Memoli'nin de elini ısırır. Hekimoğlu ise durumdan işkillenmektedir. Mehmet Ali bu vakaya bakmak istememektedir. Hekimoğlu durumu sorgular. Hastanede bunlar yaşanırken hasta kayıplara karışır. Ancak herkes endişeye kapılır. Kadında bulunan bakteriyel menenjit bulaşıcı bir hastalık olduğu için kimseye bulaştırmadan kadını yakalamaları gerekmektedir. Mehmet Ali ve Orhan aramaya çıkar. Bu sırada Hekimoğlu vakayı çözmeye çalışır.

Hekimoğlu yeni bölümüyle 4 Şubat Salı 20.002da Kanal D'de!

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Hekimoğlu 28 Ocak Salı yayınlanan son bölümde Memoli ve Hekimoğlu arasında bir soğuk savaş başlar. Bu durumun başlangıcı ise İpek'in, Memoli'ye vaka vermesiyle başlar.

Ünlü müzisyen Cihan Yenerler ALS tanısıyla Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılır. Cihan Yenerler, hastalığı ilerleyince yeniden klarnet çalamayacağını anlayıp tüm umudunu yitirir. Hekimoğlu ise ALS teşhisinin doğruluğundan şüphe eder. Ne var ki İpek, vaka ile Mehmet Ali’nin ilgilenmesini ister. Son kararları Mehmet Ali’nin verecek olması ve Hekimoğlu’nun bu durum karşısındaki tepkisi diğerleri için yeni olduğu kadar eğlenceli bir durumdur.

İpek planında başarılı olabilecek midir? Mehmet Ali, Hekimoğlu’nun kararlarını uygulamaya devam edecek midir? En önemlisi Cihan Yenerler yeniden klarnet çalabilecek midir?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!

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