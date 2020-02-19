Hekimoğlu 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hastanede paranormal olaylar paniği! Hekimoğlu 8. son bölüm izle

Kanal D'de yayınlanan, dünyaca ünlü House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu, 8. bölümüyle 18 Şubat Salı akşamı ekrana geldi. Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu dizisinin 25 Şubat Salı ekrana gelecek olan 9. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Hekimoğlu'nun yeni bölümünde, Hekimoğlu ve Zeynep'in beraber at yarışı izlemeye gitmesi herkeste şok etkisi yaratıyor. Orhan durumu anlamaya çalışırken İpek'in söyledikleriyle oldukça şaşırıyor. Memoli de Zeynep'in dediklerine başta inanmıyor.



Hekimoğlu yeni bölümüyle 25 Şubat Salı 20.00'da Kanal D'de



HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu’nun yılın en önemli at yarışına iki özel davetiyesi vardır. Orhan, beraber gitme teklifine çok heyecanlansa da, onkoloji seminerini öne sürerek gidemeyeceğini söyler. Oysa Orhan’ın Hekimoğlu’ndan sakladığı bir sırrı vardır. Hekimoğlu yarışa Zeynep’le gider.

Bunlar olurken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki farklı vaka incelenmektedir. Leyla, kocası ünlü boksör Hamza Ertürk’ün ihtiyacı olan böbreği verebilmek için doğmamış bebeğinden vazgeçebilecek midir? Aylin ve Murat çifti için yaşam mı daha önemlidir yoksa sadakat mi? Yeni ilaç mümessili Hekimoğlu’na ulaşabilmek için kimi kullanmaktadır?

At yarışı, gerçekten de Zeynep’in umduğu gibi bir randevuya dönüşecek midir?



