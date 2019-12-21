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Hekimoğlu dizisi 2. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Doktor Ateş Hekimoğlu hastaneyi birbirine katıyor

DİZİ HABERLERİ  | 21.12.2019 01:41 | Son Güncelleme

Kanal D'nin yeni dizisi Hekimoğlu'nun 2. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerde oynadığı Hekimoğlu'nun 2. bölüm fragmanında, İpek'in zorlamasıyla poliklinik görevine çıkan Doktor Ateş Hekimoğlu, durumdan memnun olmadığını hastalara belli ediyor. İpek artık bu durumu kabullenmeye başlıyor. Ateş Hekimoğlu ise, poliklinik görevinde ortalığı birbirine katıyor. İşte Hekimoğlu 2. bölüm fragmanı ve 1. bölümde yaşananlar.

Altın Küre ödüllü House M.D’nin Türkiye uyarlaması Hekimoğlu 2. bölümüyle 24 Aralık Salı akşamı Kanal D'de ekrana gelecek. İlk bölümüyle beğeni toplayan Hekimoğlu'nun 2. bölüm fragmanında, Ateş Hekimoğlu'nun geçmişinde yaşadıkları ortaya çıkıyor. Basketbol oyuncusu genç hasta, Ateş Hekimoğlu'nu geçmişine götürüyor. Ancak Hekimoğlu'nun geçmişinden gelen hatıralar o kadar da güzel değildir.

Diğer taraftan Emre ve Zeynep arasındaki romantik gerilim hızla tırmanmaya başlar. Emre, Zeynep ile konuşmaya çalışırken Mehmet Ali'nin meraklı gözlerinden kaçamaz.

Hekimoğlu yeni bölümüyle 24 Aralık Salı akşamı Kanal D'de olacak.

HEKİMOĞLU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hekimoğlu dizisi, Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çekiliyor. Hekimoğlu dizisi ile Üniversitenin yaptığı bir sözleşme ile fakültenin bazı bölümleri, derslerin de olmadığı dönemlerde dizi çekimleri için kullanılıyor.
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Bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Hülya Gezer oturuyor.

HEKİMOĞLU 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin en şahsına münhasır doktoru Ateş Hekimoğlu gerek kişiliği gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok farklıdır. Enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda başarılarıyla ülke çapında nam salmıştır.

Hekimoğlu, hastanede kendi yöntemleriyle çalışmaya devam ederken; yakın arkadaşı Orhan’ın getirdiği vaka dikkatini çeker. Hekimoğlu, bu vakaya da çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi yaklaşır. Bilinen hiçbir rahatsızlığı bulunmayan genç öğretmen Mine, açıklanamaz bir şekilde nöbet geçirerek hastaneye kaldırılmıştır ve durumu her an daha da kötüye gitmektedir. Hekimoğlu kimsenin teşhis koyamadığı Mine’nin dosyasını alır ve 3 kişilik uzman doktor ekibiyle birlikte hastalığın izini sürmeye başlar. Üçü de güçlü karakterlerden oluşan ekibi de onun önderliğinde bir nevi olay yeri inceleme ekibi gibi yol alır. Hekimoğlu hem hastane içinde hem de hastane dışında karşısına çıkan bütün ipuçlarını değerlendirirken, sivri dili ve kullandığı sıra dışı yöntemler onu sık sık hastane yöneticisi ve aynı zamanda okul arkadaşı olan İpek’le karşı karşıya getirecektir.

Herkesin yalan söylediği bir dünyada zekasına ve önsezilerine güvenen Hekimoğlu gerçeğe ulaşarak genç kadını kurtarabilecek mi?

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