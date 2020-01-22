Hekimoğlu dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 'Tanı koyduğun her hasta için 50 TL vereceğim' Hekimoğlu son bölüm izle

Kanal D'de ekrana gelen, dünyaca ünlü House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu, 5. bölümüyle 28 Ocak Salı akşamı ekranda olacak. Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu dizisinin 5. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Dünyaca ünlü dizi House M.D. uyarlaması olan Hekimoğlu'nun yeni bölümünde, Mehmet Ali ile Hekimoğlu arasında soğuk savaş başlıyor!

ATEŞ HEKİMOĞLU İLE MEHMET ALİ SAVAŞI!

Hekimoğlu polikliniğe gelen hastaların saçma sebeplerinden bıkmıştır. Bu yüzden hastalara ters davranır. Dr. İpek ise Hekimoğlu'nu çalıştırmanın yollarını ararken aklına bir fikir gelir. Hastaya dokunmadan koyacağı her teşhis için Hekimoğlu'na 50 lira vermeyi teklif eder. Böylece ikili arasında bir iddia başlamış olur. Bu iddianın sonucunda hastalarıyla Hekimoğlu arasında komik diyaloglar yaşanır.

Diğer taraftan bir müzisyen rahatsızlanır. Bu vakayı almak isteyen Hekimoğlu hiç beklemediği bir yanıt ile karşılaşır. Zira hasta kendisiyle Dr. Mehmet Ali'nin ilgilenmesini istemektedir. Duyduğu cevapla şoke olan Hekimoğlu ile Mehmet Ali arasında bir soğuk savaş başlar.