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  4. Hekimoğlu dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 'Tanı koyduğun her hasta için 50 TL vereceğim' Hekimoğlu son bölüm izle

Hekimoğlu dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 'Tanı koyduğun her hasta için 50 TL vereceğim' Hekimoğlu son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 22.01.2020 02:36 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen hastane dizisi Hekimoğlu'nun 5. yeni bölümünden eğlenceli bir fragman yayınlandı. Timuçin Esen'in başrolünde oynadığı Hekimoğlu'nun yeni bölümünde, Ateş Hekimoğlu'nun polikliniğe gelen hastalara ters davranmasından bıkan Dr. İpek radikal bir karar alıyor. Başhekim Dr. İpek, hastaya dokunmadan koyacağı her teşhis için Hekimoğlu'na 50 TL vermeyi teklif ediyor. Diğer yandan ise Mehmet Ali ile Hekimoğlu arasında soğuk savaş başlıyor. İşte Hekimoğlu 5. yeni bölüm fragmanı.

Kanal D'de ekrana gelen, dünyaca ünlü House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu, 5. bölümüyle 28 Ocak Salı akşamı ekranda olacak. Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu dizisinin 5. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Dünyaca ünlü dizi House M.D. uyarlaması olan Hekimoğlu'nun yeni bölümünde, Mehmet Ali ile Hekimoğlu arasında soğuk savaş başlıyor!

ATEŞ HEKİMOĞLU İLE MEHMET ALİ SAVAŞI!

Hekimoğlu polikliniğe gelen hastaların saçma sebeplerinden bıkmıştır. Bu yüzden hastalara ters davranır. Dr. İpek ise Hekimoğlu'nu çalıştırmanın yollarını ararken aklına bir fikir gelir. Hastaya dokunmadan koyacağı her teşhis için Hekimoğlu'na 50 lira vermeyi teklif eder. Böylece ikili arasında bir iddia başlamış olur. Bu iddianın sonucunda hastalarıyla Hekimoğlu arasında komik diyaloglar yaşanır.

Diğer taraftan bir müzisyen rahatsızlanır. Bu vakayı almak isteyen Hekimoğlu hiç beklemediği bir yanıt ile karşılaşır. Zira hasta kendisiyle Dr. Mehmet Ali'nin ilgilenmesini istemektedir. Duyduğu cevapla şoke olan Hekimoğlu ile Mehmet Ali arasında bir soğuk savaş başlar.

HEKİMOĞLU33

Hekimoğlu yeni bölümüyle 28 Ocak Salı 20.00'da Kanal D ekranlarında olacak.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu'nın 21 Ocak Salı ekrana gelen 4. bölümde şizofreni hastası Gülay ve oğlu Kerem, Ateş'in radarına girer ve şaşırtıcı bir duruma daha tanıklık edilir.

Ateş ve ekibi yeni bir bilmecenin çözümü için çalışmaya başlarlar. Bir yandan da Hekimoğlu, şizofreni tanısını konulan Gülay'ın gerçekten zihinsel olarak hasta olup olmadığını da anlamaya çalışır. Hekimoğlu ve ekip annesiyle ilgilenirken Kerem’in sırrı da açığa çıkmak üzeredir. Hekimoğlu bu sırrı da gün yüzüne çıkaracak olan hamlesini yapar.

Öte yandan Hekimoğlu'nun doğum günü yaklaşmıştır. Bütün bunlar yaşanırken İpek’in Hekimoğlu’na bir sürprizi vardır. Orhan ve genç uzmanlar için artık bir mola verip hep birlikte eğlenip, yemek yeme zamanı gelmişken Hekimoğlu da onlara katılacak mıdır? Yoksa asıl sürpriz Hekimoğlu'ndan mı gelecektir?

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