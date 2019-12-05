Hekimoğlu dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu

Hekimoğlu için geri sayım başladı. House M.D. dizisi, Hekimoğlu adıyla yayınlanacak. Dizi dünyasının unutulmaz karakteri Dr. House’u Timuçin Esen canlandırıyor.

HEKİMOĞLU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hekimoğlu 17 Aralık Salı 20.00’da Kanal D’de başlıyor!

Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz var. Dizinin 1. bölümünün çok yakında izleyici ile buluşması bekleniyor.

HEKİMOĞLU DİZİ KONUSU

Dizide, Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen) enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktordur. Asosyal, huysuz, ukala ama aynı zamanda zekâsıyla hayranlık uyandıran bir doktor olan Hekimoğlu, hem otorite karşıtı hem de sorun giderici ve kurtarıcıdır.

Amerika’da NBC Universal şirketi tarafından hayata geçirilen, iki Altın Küre ödüllü House M.D.’nin Türkiye uyarlaması Hekimoğlu, yakında Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

