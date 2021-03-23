Hekimoğlu dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Ateş ve İpek uçakta, ekip ise hastanede mücadele veriyor!

Her Salı saat 20:00'da Kanal D'de yayınlanan Hekimoğlu izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yayınlanan son bölümde İpek 40'lı yaşlarda olan Berrak isimli vakaya karşı kişisel bir yakınlık duymuş ve onu kurtarmaya çalışmıştı. Peki Hekimoğlu dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HEKİMOĞLU DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (42. BÖLÜM)

Hekimoğlu dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

HEKİMOĞLU DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (41. BÖLÜM)

Dünyaca tanınmış bir fotoğrafçı olan Berrak Kerem, stüdyosunda yapmış olduğu fotoğraf çekimi esnasında birden inme geçirir. 40’lı yaşlarında olması ve uzun uğraşlar sonunda hamile kalmış oluşu, İpek’in Berrak’a karşı kişisel bir yakınlık duymasına neden olur. Hekimoğlu, İpek’i bu vakaya çok duygusal yaklaştığı için uyarıda bulunsa da, İpek’in onları dinlemeye pek niyeti yoktur. Berrak’ı ve karnındaki bebeği kurtarmak konusunda oldukça kararlıdır. Hekimoğlu ile aralarında olan fikir ayrılığı daha da artınca İpek vakayı devralır.

HEKİMOĞLU DİZİSİ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (42. BÖLÜM)

Hekimoğlu dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

HEKİMOĞLU DİZİSİ YENİ BÖLÜM 3. FRAGMANI (42. BÖLÜM)

Hekimoğlu dizisinin yeni bölüm 3. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.



