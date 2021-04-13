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  4. Hekimoğlu dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Memoli işten mi ayrılıyor? Hasta ameliyatta büyük acı çekiyor!

Hekimoğlu dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Memoli işten mi ayrılıyor? Hasta ameliyatta büyük acı çekiyor!

13.04.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de yayınlanan sevilen dizi Hekimoğlu, her Salı akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Orhan, kanserli abiye, enfeksiyonlu kardeşten ilik nakli yapma riskini almamış ve Hekimoğlu’ndan yardım istemişti. Peki Hekimoğlu dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hekimoğlu dizisi yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Hekimoğlu dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Memoli işten mi ayrılıyor? Hasta ameliyatta büyük acı çekiyor!

Her Salı saat 20:00'da Kanal D'de yayınlanan sevilen dizi Hekimoğlu, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Orhan, kanserli abiye, enfeksiyonlu kardeşten ilik nakli yapma riskini almamış ve Hekimoğlu’ndan yardım istemişti. Peki Hekimoğlu dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HEKİMOĞLU DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (45. BÖLÜM)

Hekimoğlu dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM ÖZETİ (44. BÖLÜM)

Orhan, senelerdir lösemi ile mücadele etmekte olan genç hastası Nihat’a, kardeşi Mete’den ilik nakli yapmaya hazırlandığı sırada Mete beklenmedik şekilde hapşırır. Mete’nin vücudunda bir enfeksiyon olma ihtimalinden şüphelenen Orhan, kanserli abiye, enfeksiyonlu kardeşten ilik nakli yapma riskini almaz ve Hekimoğlu’ndan yardım ister. Küçük kardeşin hapşırmasına neyin neden olduğunu bulmak için kolları sıvayan Hekimoğlu ve ekibin vakayı çözmek için önünde sadece 5 gün vardır. Hekimoğlu ve ekip teşhis koymak için zamana karşı yarışırken kanserli abinin durumu giderek daha da ağırlaşmakta, hapşıran kardeşin ise belirtileri artmaktadır. Öyle ki aile bir noktada çocuklardan birinden vazgeçme kararıyla yüz yüze gelecektir. Geçtiğimiz günlerde içgüdelirini dinleyip insitiyatif alan ve sonucunda vakanın ölümüne sebep olan Mehmet Ali henüz kendini toparlayamaz. Emre ve Zeynep arasındaki “Salı günü aşk itirafı” geleneği ise tam gaz devam eder. Hekimoğlu’nun evinde yaşamaya başlayan Orhan’ın köpeği Bebek, isminin aksine tavırlar sergileyerek Hekimoğlu’nun sinirlerini zorlayacaktır.

HEKİMOĞLU DİZİSİ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (45. BÖLÜM)

Hekimoğlu dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

HEKİMOĞLU DİZİSİ YENİ BÖLÜM 3. FRAGMANI (45. BÖLÜM)

Hekimoğlu dizisinin yeni bölüm 3. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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Kanal D Hekimoğlu dizisi
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