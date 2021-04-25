Hekimoğlu dizisinde final öncesi flaş ayrılık! Hekimoğlu'nun Zeynep Can'ı Damla Colbay diziye veda etti

Kanal D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı, Ojo Pictures imzalı Hekimoğlu dizisi final yapmaya hazırlanıyor.

Dizinin bitmesine beş hafta kala, flaş bir de ayrılık yaşandı. Hekimoğlu'nda 'Zeynep Can' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Damla Colbay, projeye veda etti. Colbay'ın rol arkadaşı Kaan Yıldırım, başarılı oyuncunun veda konuşması yaptığı setten bir videosunu paylaştı.

Damla Colbay'ın rol arkadaşlarına ve set çalışanlarına veda ettiği anlarda gözyaşlarını tutamadığı da görüldü.

