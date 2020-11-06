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Hekimoğlu dizisinde koronavirüs molası! Hekimoğlu 25. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

06.11.2020 01:50 | Son Güncelleme:
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Hekimoğlu dizisinde koronavirüs molası! Hekimoğlu 25. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'nin sevilen hastane dizisi Hekimoğlu ekranlara ara veriyor. Hekimoğlu'nun merakla beklenen 25. yeni bölümü yayınlanmayacak. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada koronavirüs tedbirleri nedeniyle ekran arası verileceği duyuruldu. Peki Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yapımcılığını OJO Pictures'ın üstlendiği, başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay'ın paylaştığı Hekimoğlu dizisinin merakla beklenen 25. bölümü 10 Kasım Salı akşamı yayınlanmayacak.

"ARTAN TEDBİRLERDEN ÖTÜRÜ..."

Hastanede çekimleri yapılan Hekimoğlu dizisi, son günlerde artan koronavirüs tedbirleri nedeniyle gelecek hafta ekranlara gelmeyecek. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu hafta sağlık arası. Artan tedbirlerden ötürü bu haftalık ara veriyoruz. Unutmayın ki doktorların da önlem almaya ihtiyacı vardır" ifadeleri kullanıldı.

Hekimoğlu yeni bölümüyle 17 Kasım Salı 20.00'de Kanal D'de olacak.


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