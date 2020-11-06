Mucize Doktor 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa'dan Nazlı'yı ağlatan itiraf! Mucize Doktor 36. son bölümde neler oldu?

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 5 Kasım Perşembe akşamı 36. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Mucize Doktor'un 12 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 37. yeni bölümünden ilk fragman da Fox TV tarafından yayınlandı.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Bütün hastane bir kadına şiddet olayıyla çalkalanmaktadır. Bir adam bir kadına saldırmış, bir diğeri de onu kurtarmıştır.

Herkes kahramanlığın doğasını sorgularken Ali, Nazlı ve babası arasında gittikçe köşeye sıkışır.

Ama her şeyi rayından çıkaran, acilde çöken hamile bir kadın olacaktır.

En büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda kalan Ali, hamile kadını apar topar ameliyata alır.

Hayat tekrar tekrar aynı duvarlara çarpmak mıdır?

Yoksa bu karanlık dünyada mucizelere de yer var mıdır?

