Hekimoğlu dizisinin Emre'si Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı

Kanal D'nin hastane dizisi Hekimoğlu'nda Emre karakterini canlandıran Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı.

Dizinin çekimlerine ara veren Şaşmaz evinde karantinada bulunuyor. Twitter'dan açıklama yapan genç oyuncu, karantinada 9. gününü geçirdiğini ve durumunun iyi olduğunu paylaştı.

Şaşmaz, "Güzel mesajlarınız için teşekkür ederim, çok şükür iyiyim. Karantinamın 9. günündeyim. Yarın her şey geçecek. Sayıların bu kadar çok arttığı bu günlerde lütfen maske takıp, önlemlerinizi almayı unutmayın" notunu yazdı.



