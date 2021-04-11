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Hekimoğlu dizisinin Emre'si Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı

11.04.2021 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu'nun setinde de koronavirüs şoku yaşandı. Hekimoğlu dizisinde Emre rolünü canlandıran ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı. Şaşmaz sosyal medyadan da sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Hekimoğlu dizisinin Emre'si Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı

Kanal D'nin hastane dizisi Hekimoğlu'nda Emre karakterini canlandıran Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı.

Dizinin çekimlerine ara veren Şaşmaz evinde karantinada bulunuyor. Twitter'dan açıklama yapan genç oyuncu, karantinada 9. gününü geçirdiğini ve durumunun iyi olduğunu paylaştı.

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Şaşmaz, "Güzel mesajlarınız için teşekkür ederim, çok şükür iyiyim. Karantinamın 9. günündeyim. Yarın her şey geçecek. Sayıların bu kadar çok arttığı bu günlerde lütfen maske takıp, önlemlerinizi almayı unutmayın" notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hekimoğlu dizisi Aytaç Şaşmaz
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