Hekimoğlu dizisinin Zeynep'i Damla Colbay sevgilisini paylaştı! İşte gündem olan o fotoğraf

Kanal D ekranlarının sevilen dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay Instagram üzerinden aşk pozunu paylaştı. Doktor sevgilisi Ali Osman Çiçek ile tatilden bir kare paylaşan Damla Colbay'ın fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

DAMLA COLBAY'DAN AŞK POZU

Hekimoğlu'nun Zeynep'i Damla Colbay doktor sevgilisi Ali Osman Çiçek ile tatilden bir kare paylaştı. Güzel oyuncu aşk fotoğrafını "Doğrulanmış

If you can love someone with your whole heart, even one person, then there's salvation in life. - Haruki Murakami" notu ile paylaştı.

DAMLA COLBAY KİMDİR?

Damla Colbay 14 Ocak 1993'de İzmir'de doğdu. Üniversite stajı için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başladı ve Kara Para Aşk dizisinde oynadığı "Demet" karakteriyle tanındı. 2015 yılında Hayat Mucizelere Gebe isimli dizinin kadrosuna başrol olarak girdi ve "İnci" karakterini oynadı.

2016-2017 yılları arasında İçerde dizisinde "Eylem" karakterini canlandırdı. 2019 yılında Zengin ve Yoksul dizisinde kısa bir süre oynadıktan sonra aynı yılın Aralık ayında başlayan Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırmaktadır.