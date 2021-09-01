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Hekimoğlu Trabzon FK, Yunus Emre Gedik'le sözleşme imzaladı

01.09.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hekimoğlu Trabzon FK, TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor’dan kadrosuna kattığı Yunus Emre Gedik ile sözleşme imzaladı.

Hekimoğlu Trabzon FK, Yunus Emre Gedik'le sözleşme imzaladı

Hekimoğlu Trabzon FK Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Eğitim ve İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Akın Çelik katıldı. 22 yaşındaki sol bek oyuncusu kendisini 1+1 yıllığına Trabzon temsilcisine bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Akın Çelik, "Eksik gördüğümüz bölgelere transferlerimiz devam ediyor. Yunus Emre Gedik’i de alarak alternatifli, genç ve dinamik bir kadro oluşturduk. İnşallah başarılı bir sezon geçireceğiz. Her iki tarafa da hayırlı olsun" dedi.

Yeni transfer Yunus Emre Gedik ise, “Hedefleri olan bir takıma geldiğim için mutluyum. Burada kendimi ispatlamak ve takımıma katkılar yapmak istiyorum. İyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Takımıma elimden gelen katkıyı yapacağıma inanıyorum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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