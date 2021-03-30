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Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! Memoli kendini affedemiyor!

30.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin ilgi ile izlenen ve Dr. House dizisinden uyarlanmış olan Hekimoğlu dizisinin başrolünde Timuçin Esen yer alıyor. 43. bölümü ile bu hafta ekranlara gelecek olan Hekimoğlu dizisinde Ateş, Memoli'nin önerisini kabul ediyor. Memoli ise yaptığı bir hata yüzünden hastasının ölümle burun buruna gelmesini kaldıramıyor ve kendini affedemiyor.

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! Memoli kendini affedemiyor!

Başrolünde Timuçin Esen'in yer aldığı Hekimoğlu dizisi, daha önce yayınlanmış olan House MD ya da Dr. House ismiyle bilinen dizinin Türkiye uyarlaması. Hekimoğlu dizisinde oldukça sıradışı bir doktor olan Ateş Hekimoğlu'nun sıradışı vakaları çözme süreci anlatılıyor.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hekimoğlu dizisi her salı günü saat 20.00'de Kanal D'de ekranlara geliyor.

HEKİMOĞLU 43. BÖLÜM 1. FRAGMAN

HEKİMOĞLU 43. BÖLÜM 2. FRAGMAN

HEKİMOĞLU 43. BÖLÜM 3. FRAGMAN

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu geçen hafta 42. bölümü ile ekrana geldi.

Hekimoğlu ve İpek,Amerika'da katıldıkları tıp sempozyumundan dönerken uçakta rahatsızlanan Koreli bir yolcuya yardım ederler. Vakanın sağlık durumunun giderek kötüleşmesine rağmen Hekimoğlu, ortada endişelenecek bir şeyin olmadığını düşünür. İpek ise uçakta bir salgın yaşanma ihtimalinden endişelidir. Uçağı geri döndürmek için elinden geleni yapar. Havada vaziyet giderek karmaşıklaşırken Hekimoğlu, bir uçak dolusu yolcuya ve elindeki kısıtlı imkanlara rağmen her şeyi başlatan Koreli yolcunun nesi olduğunu bulmak için elinden geleni yapar.

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! Hekimoğlu havada, Orhan karada vaka çözecek

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! Hekimoğlu havada, Orhan karada vaka çözecek

Hastanede ise ekip ve Orhan son derece ilginç bir vakayı Hekimoğlu olmadan çözmeye çalışır. Orta yaşlarda, sıradan bir kadın olan Figen ani gerçekleşen bilinç kaybı ile hastaneye getirilir. Ekip ve Orhan, kadının nesi olduğunu araştırırken Figen'in sağlık durumu giderek kötüleşir. Ve hikayesindeki anlatmadığı karanlık noktalar da bir bir açığa çıkar.

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! Hekimoğlu havada, Orhan karada vaka çözecek

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! Hekimoğlu havada, Orhan karada vaka çözecek

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! Memoli kendini affedemiyor!

Ekip ve Hekimoğlu’nun vakayı çözme sürecinde içgüdülerini dinleyip insiyatif alan Mehmet Ali, hiç ummadığı bir sonuçla yüzleşmek zorunda kalır. Orhan ve İpek’in birlikte baş başa zaman geçirmelerinden farklı anlamlar çıkaran Hekimoğlu, ikiliyi yakın takibe alır. Bu takip Hekimoğlu’nu Orhan’ın eski evliliğinin derinlerine kadar götürecektir.

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! Memoli kendini affedemiyor!

Ayrılık konuşmasından sonra Zeynep’in beklediği kadar kötü olmayan Emre’nin ikili konusunda başka planları vardır. Kendi geçmişi ve vaka arasında benzerlikler fark eden Mehmet Ali, genç kadına karşı ister istemez önyargılar geliştirir. Objektifliğini kaybedip Hekimoğluculuk oynamak Mehmet Ali’ye pahalıya patlayacaktır.

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! Memoli kendini affedemiyor!

Hekimoğlu ve ekip Nur’u iyileştirebilecek mi? Orhan ve İpek arasında gerçekten bir şey var mı? Mehmet Ali nasıl bir son bekliyor?

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Hekimoğlu dizisi Timuçin Esen
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