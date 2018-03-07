MAGAZİN

Helen Mirren paylaştı: 'Oscar töreninden önce'

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.03.2018 15:43 | Son Güncelleme

Kadrosunda yer aldığı yüksek bütçeli filmlerle kendisinden söz ettiren 72 yaşındaki Helen Mirren sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aynı zamanda cesaretini de kanıtlamış oldu.

Helen Mirren paylaştı: 'Oscar töreninden önce'

İlerleyen yaşına rağmen sahip olduğu görüntüyle hayranları tarafından ‘Yaşsız kadın’ olarak tanımlanan Helen Mirren, geride bıraktığımız akşam gerçekleşen Oscar ödül törenlerine şıklığıyla damga vurdu. Kırmızı halı üzerinde bütün dikkatleri üzerine çeken ve kıyafet tercihiyle beğeni kazanan 72 yaşındaki Helen Mirren bu önemli geceye hazırlanırken çektiği bir selfieyi de paylaşmayı ihmal etmedi.

Yıllara meydan okuyan görüntüsüne rağmen “Hayatım boyunca hep kendime güvensiz oldum. Bunu günlük hayatımda da yaşıyorum” diyen ünlü oyuncu böylelikle bu tabusunu da yıktı. Mirren’ın Oscar gecesi için hazırlanırken çektiği makyajsız selfiesi takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

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Helen Mirren magazin

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