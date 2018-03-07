Helen Mirren paylaştı: 'Oscar töreninden önce'

İlerleyen yaşına rağmen sahip olduğu görüntüyle hayranları tarafından ‘Yaşsız kadın’ olarak tanımlanan Helen Mirren, geride bıraktığımız akşam gerçekleşen Oscar ödül törenlerine şıklığıyla damga vurdu. Kırmızı halı üzerinde bütün dikkatleri üzerine çeken ve kıyafet tercihiyle beğeni kazanan 72 yaşındaki Helen Mirren bu önemli geceye hazırlanırken çektiği bir selfieyi de paylaşmayı ihmal etmedi.

Yıllara meydan okuyan görüntüsüne rağmen “Hayatım boyunca hep kendime güvensiz oldum. Bunu günlük hayatımda da yaşıyorum” diyen ünlü oyuncu böylelikle bu tabusunu da yıktı. Mirren’ın Oscar gecesi için hazırlanırken çektiği makyajsız selfiesi takipçilerinden binlerce beğeni aldı.