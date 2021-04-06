Helena Bonham Carter'dan Tim Burton itirafı: 'Evlilik yerine rol teklif etti'

Britanyalı ünlü oyuncu Helena Bonham Carter, eski sevgilisi Tim Burton'ın 2010 yapımı Alis Harikalar Diyarında (Alice in Wonderland) filmine dair "evlilik teklifinden daha iyiydi" ifadelerini kullandı. Daily Mail'in haberine göre 54 yaşındaki oyuncu ve 62 yaşındaki yönetmen 2014'te ayrıldıklarını açıklamıştı.

EVLENME TEKLİF EDECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ

Carter, 2008'de Burton'ın "çok önemli" bir şey sormak için görüşme ayarladığını ve bu yüzden yönetmenin kendisine evlenme teklif edeceğini düşündüğünü söyledi. Oyuncu bunun yerine Burton'ın Alis Harikalar Diyarında uyarlamasında Kızıl Kraliçe'yi canlandırıp canlandıramayacağını sorduğunu belirtti.

Carter, Burton'ın teklifine dair şu ifadeleri kullandı:

Açıkçası bu evlilik teklifinden daha iyiydi.

Vizyona girdiğinde önemli bir gişe başarısı elde eden filmde Carter'ın yanı sıra Johnny Depp, Anne Hathaway, Mia Wasikowska, Eleanor Tomlinson gibi isimler de yer almıştı.

Oyuncu yazısında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

2008'de eski sevgilim Tim Burton benimle ofisinde bir toplantı yapmak istedi. Bu alışılmadık bir durumdu çünkü o zamanlar onunla ve iki çocuğumuzla yolun karşı tarafında bir evi paylaşıyordum.

Carter ve Burton'ın Billy (17) ve Nell (13) isimli iki çocukları var.

