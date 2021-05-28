Helena Ciak, Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı

Kadınlar Basketbol Ligi’nde namağlup şampiyon olan Fenerbahçe Öznur Kablo kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Önümüzdeki sezon için EuroLeague şampiyonluğunu da hedefleyen sarı-lacivertliler önemli bir transfere imza attı.
Fenerbahçe, Fransızların yıldız oyuncularından Helena Ciak’ı renklerine bağladı. 31 yaşındaki pivot, Instagram hesabından kulübü ASVEL’e veda ederken, gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giyeceğini duyurdu.
1.97 boyundaki Ciak, LDLC ASVEL Feminin’de oynuyordu. EuroLeague'de geçtiğimiz sezon ortalama 23.2 dakika parkede kalan Ciak, maç başına 10.5 sayı, 6.6 ribaund ve 1.4 asist istatistikleri yakaladı.
Ciak, 2015 ve 2017'de Fransa Milli Takımı ile Avrupa ikinciliği, 2016'da EuroCup, 2017'de EuroLeague şampiyonluğu ve 2 Fransa Lig şampiyonluğu yaşarken, 2019'da da Fransa Ligi'nin MVP'si seçildi.
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