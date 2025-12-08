EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları

Helikopteri kim, ne zaman icat etti? Helikopteri ilk kim buldu?

Dikey olarak kalkış ve iniş yapabilen döner kanatlı bir hava taşıtı olan helikopterler, insanın kuşlara özenip uçmak için yaptığı çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkan araçlardan biridir. Köklü bir tarihçesi bulunan helikopterler diğer uçuş araçlarından biraz daha farklı bir prensiple çalışmaktadır.

Helikopteri kim, ne zaman icat etti? Helikopteri ilk kim buldu?
Ferhan Petek

Helikopterlerde yatay olarak dönen motor sistemi taşıma ve itme sağlar. Bu durum helikopterin dikey şekilde inmesine ve kalkmasına olanak tanır. Ayrıca bu özelik ile helikopterler havada asılı kalabilir, yanlara, ileri, geri olarak uçabilir. Tüm bu özellikler helikopterin sabit kanatlı hava aracı olarak çeşitli kısa kalkış ve iniş özelliklerini pist olmadan ya da izole olan alanlarda kullanılmasına da olanak sağlamaktadır.

Helikopteri kim, ne zaman icat etti?

Dikey uçuş için buluşların Çin’de başladığı bilinmektedir. Çin’de çocukların oyun oynarken bambulardan uçan oyuncaklar kullanması helikopterlerin temeli olarak kabul edilir. Fransız mucit, Cisvoutn Gusta de Ponton d’amecourt 1860’lı yıllarda küçük hava araçları tasarlamıştır. Tasarlamış olduğu bu modellere Yunanca dilinde spiral anlamına gelen helix ile kanat anlamına gelen petron kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşan helikopter adını vermiştir.

1870 yılında alphouse Penaud lastik bantlar ile çalışan rotor modeller geliştirmiştir. Oyuncak helikopterler olan bu modeller ayrıca Wright Kardeşler’e de ilham vermiştir. Wright Kardeşlere babaları tarafından bu oyuncakların verilmesi onların ileride uçağı icat etmelerinin temelini atmıştır.

Helikopteri ilk kim buldu?

1861 yılında Fransız mucit Ponton, buharla çalışan küçük bir model tasarlayıp üretmiş ve helikopter adını koymuştur. Ancak helikopterin daha adı konulmadan önce ilk kez Çinli çocuklar tarafından keşfedildiği Çinli çocukların oynadığı oyuncakların helikopterin temelini attığı söylenmektedir.

2500 yıl önce Çinli çocuklar, avuçlarını içinde hızlı bir şekilde döndürdükten sonra serbest bırakılınca uçan pervaneleri olan oyuncaklarla oynarlardı. Tarih kaynaklarına göre Avrupa’daki çocukların da 1400 yıl önce pervaneli oyuncakları vardı. Oyuncağı pervane yardımı ile uçuran çocuklar zaman içinde yapılan deneylere ve araştırmalara ilham olarak helikopter icadının temellerini atmış oldular.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul Erkek Lisesi'ndeki 507 maddelik liste tüyler ürperttiİstanbul Erkek Lisesi'ndeki 507 maddelik liste tüyler ürpertti
YDS/2 sonuçları açıklandı: Sonuç ekranıYDS/2 sonuçları açıklandı: Sonuç ekranı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
helikopter
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Eğitim Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.