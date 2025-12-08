Helikopteri kim, ne zaman icat etti? Helikopteri ilk kim buldu?

Helikopterlerde yatay olarak dönen motor sistemi taşıma ve itme sağlar. Bu durum helikopterin dikey şekilde inmesine ve kalkmasına olanak tanır. Ayrıca bu özelik ile helikopterler havada asılı kalabilir, yanlara, ileri, geri olarak uçabilir. Tüm bu özellikler helikopterin sabit kanatlı hava aracı olarak çeşitli kısa kalkış ve iniş özelliklerini pist olmadan ya da izole olan alanlarda kullanılmasına da olanak sağlamaktadır.

Helikopteri kim, ne zaman icat etti?

Dikey uçuş için buluşların Çin’de başladığı bilinmektedir. Çin’de çocukların oyun oynarken bambulardan uçan oyuncaklar kullanması helikopterlerin temeli olarak kabul edilir. Fransız mucit, Cisvoutn Gusta de Ponton d’amecourt 1860’lı yıllarda küçük hava araçları tasarlamıştır. Tasarlamış olduğu bu modellere Yunanca dilinde spiral anlamına gelen helix ile kanat anlamına gelen petron kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşan helikopter adını vermiştir.

1870 yılında alphouse Penaud lastik bantlar ile çalışan rotor modeller geliştirmiştir. Oyuncak helikopterler olan bu modeller ayrıca Wright Kardeşler’e de ilham vermiştir. Wright Kardeşlere babaları tarafından bu oyuncakların verilmesi onların ileride uçağı icat etmelerinin temelini atmıştır.

Helikopteri ilk kim buldu?

1861 yılında Fransız mucit Ponton, buharla çalışan küçük bir model tasarlayıp üretmiş ve helikopter adını koymuştur. Ancak helikopterin daha adı konulmadan önce ilk kez Çinli çocuklar tarafından keşfedildiği Çinli çocukların oynadığı oyuncakların helikopterin temelini attığı söylenmektedir.

2500 yıl önce Çinli çocuklar, avuçlarını içinde hızlı bir şekilde döndürdükten sonra serbest bırakılınca uçan pervaneleri olan oyuncaklarla oynarlardı. Tarih kaynaklarına göre Avrupa’daki çocukların da 1400 yıl önce pervaneli oyuncakları vardı. Oyuncağı pervane yardımı ile uçuran çocuklar zaman içinde yapılan deneylere ve araştırmalara ilham olarak helikopter icadının temellerini atmış oldular.