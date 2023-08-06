Helin Avşar ablasını paylaşıp hemen sildi! Hülya Avşar’ın dekoltesini kesip yeniden paylaştı

Hülya Avşar'ın kız kardeşi olarak tanınan ve bir dönem birkaç projede oyunculuk da yapan Helin Avşar son yıllarda gözlerden uzak yaşıyor.

Sosyal medyada aktif olan ancak magazinde neredeyse hiç yer almayan Helin Avşar, yaptırdığı estetiklerle de dikkat çekiyor. Avşar son olarak ablasının sıcaklarla mücadele yöntemini paylaştı.

Helin Avşar ablası Hülya Avşar’ın bikinili videosunu paylaştıktan birkaç dakika sonra ise hemen sildi. Avşar kızı yeni yüklediği videoda ise ablası Hülya Avşar'ın göğüs dekoltesini kadrajlamasıyla dikkatlerden kaçmadı.

Bu detayı fark edenler "Kadın sahnede her yerinden dekolte veriyor", "Ne ilginç kadın zaten kendi bikinili hallerini paylaşıyor" yorumları yapıldı.

