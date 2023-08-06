MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Helin Avşar ablasını paylaşıp hemen sildi! Hülya Avşar’ın dekoltesini kesip yeniden paylaştı

Helin Avşar ablasını paylaşıp hemen sildi! Hülya Avşar’ın dekoltesini kesip yeniden paylaştı

06.08.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar'ın kendisi gibi ünlü olan kız kardeşi Helin Avşar sosyal medyada ablasını paylaştı. Ancak paylaşım saniyeler içinde silindi. Avşar daha sonra paylaşımı yeniden yükledi ama bu sefer ablası Hülya Avşar'ın dekoltesine sansür uygulayarak...

Hülya Avşar'ın kız kardeşi olarak tanınan ve bir dönem birkaç projede oyunculuk da yapan Helin Avşar son yıllarda gözlerden uzak yaşıyor.

Sosyal medyada aktif olan ancak magazinde neredeyse hiç yer almayan Helin Avşar, yaptırdığı estetiklerle de dikkat çekiyor. Avşar son olarak ablasının sıcaklarla mücadele yöntemini paylaştı.

Ekran Alıntısı

Helin Avşar ablası Hülya Avşar’ın bikinili videosunu paylaştıktan birkaç dakika sonra ise hemen sildi. Avşar kızı yeni yüklediği videoda ise ablası Hülya Avşar'ın göğüs dekoltesini kadrajlamasıyla dikkatlerden kaçmadı.

Can Bonomo'ya aşık mı? Hemen açıklama yaptı Can Bonomo'ya aşık mı? Hemen açıklama yaptı

Bu detayı fark edenler "Kadın sahnede her yerinden dekolte veriyor", "Ne ilginç kadın zaten kendi bikinili hallerini paylaşıyor" yorumları yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beline kadar yırtmaçla çömelince olay olduBeline kadar yırtmaçla çömelince olay oldu
Şalvar giydi! Nursel Ergin kayıtsız kalamadıŞalvar giydi! Nursel Ergin kayıtsız kalamadı
Cem Garipoğlu'nun kardeşinden kan donduran paylaşımCem Garipoğlu'nun kardeşinden kan donduran paylaşım
Anahtar Kelimeler:
Helin Avşar Hülya Avşar

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Binlerce takipçisi var! Videolar çekiyor ama...

Binlerce takipçisi var! Videolar çekiyor ama...

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.