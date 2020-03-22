Helin Avşar'dan sokağa çıkanlara: Andaval...

Koronavirüsle mücadele kapsamında milyonlarca insan kendisini evine kapattı. Virüsün etkilerinden kurtulmak adına doktorlar ellerin sabun ile yıkanması gerektiğini önerirken bu eylemin yoğun bir şekilde yapılması da cildimizi ciddi oranda yıpratıyor. Elinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Helin Avşar, kendi gösterdiği hassasiyeti göstermeyenlere sert tepki gösterdi.

İşte Helin Avşar’ın koronavirüs tehlikesine aldırmadan sokağa çıkanlara tepkisi:

“Ellerimin haline bakın; sabun, dezenfektan, çamaşır suyu vs. biz bu kadar evde titizlenirken, balkondan gördüğüm sahil insan dolu. Ya arkadaşım sen bu süreci tatil olarak algılıyorsun Andavaal, alık. Şu anda küresel ‘pandemi’ var. Evde oturacaksın ve tedbirlerini alacaksın ey geri zekalı...”

Avşar'ın ablası Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde ‘sokağa çıkmak bana iyi geliyor’ açıklamasıyla tepki çekmişti.

