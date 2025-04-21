Elif Kırav cinayetinde telefon detayı! Oyuncu Sevil Akdağ yardım isteyemesin diye bilerek yapmış... Vahşetin sır perdesi

Sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ın dizi ve film oyuncusu Sevil Akdağ tarafından vahşice öldürülmesinin yankıları sürüyor. İstanbul’un Fatih ilçesinde yaşanan korkunç olayda 'telefon' detayı ise ilk kez ortaya çıktı.

EVE İLK GİRENLER KIRAV'IN ANNESİ VE TEYZESİ OLDU

Sosyal medya fenomeni Elif Kırav çocukluk arkadaşı Sevil Akdağ tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin işlendiği eve ilk girenler ise Kırav’ın annesi ve teyzeyi oldu. Aile genç kadının vahşice katledilişini gözyaşları ile anlattı.

Elif Kırav

HAREKETLERİNDEN RAHATSIZ OLMUŞ

Ekol TV muhabiri Büşra Seyis’in haberine göre;Her şey iki arkadaşın birlikte dışarı çıkması ile başladı. Elif Kırav, Sevil Akdağ’ın hareketlerinden rahatsız olarak yanından ayrıldı.

TELEFONU AÇMAYINCA EVİNE GİTTİ

İddiaya göre bu durumu kabul edemeyen Akdağ, Kırav’ı defalarca aradı ancak aramalarında karşılık bulamayınca genç kadının evine giderek kapısını çaldı.

TELEFON DETAYI! YARDIM İSTEMESİN DİYE...

İddiaya göre Akdağ, saldırdığı ve çok sayıda bıçak darbesiyle ölümüne neden olduğu arkadaşı yardım isteyemesin diye telefonunu dış kapıya bıraktı

Sevil Akdağ

ANNESİ VE TEYZESİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Kırav’ın ailesi ise ameliyat olan ablasının yanında kalıyordu. Anne ve teyze sabah eve gelmek istedi ama kapıyı açan olmadı.

Evin kapısına gelen aile gördüğü manzara karşısında şok oldu. 28 yaşındaki Elif Kırav’ı ilk bulan ise annesi ve teyzesiydi.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Vahşetin izleri ise adli tıp raporunda ortaya çıktı. Çocukluk arkadaşı Elif Kırav’ı defalarca bıçakladı. Birlikte kalıp eğlendikleri evi ise taziye evi yaptı.