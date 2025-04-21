Gönül Dağı'nın yıldızı Berk Atan sağlık durumunu açıkladı: Kaburgada 6 kırık ve kıkırdaklarda...

TRT 1’in fenomen dizisi Gönül Dağı ile milyonların sevgisini kazanan Berk Atan, geçtiğimiz gün Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde trafik kazası geçirdi. İçinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan ünlü oyuncu, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazanın hemen ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Berk Atan’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Şarampole yuvarlanan araçtan yaralı olarak çıkarılan oyuncu, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Hayranlarını endişelendiren bu gelişme sonrası Atan’dan yeni açıklama geldi.

"KIRIKLAR AKCİĞERİME ZARAR VERDİ"

Kazadan sonra sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Berk Atan, sağlık durumunu samimi sözlerle paylaştı. Hayranlarını bilgilendirmek isteyen Atan şu ifadeleri kullandı:

“Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçalarının akciğere batması sonucu gelişen kanama ve ciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla dren takıldı.”

Atan, açıklamasının devamında hastanede geçireceği sürece de değindi:

“Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür. En az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor. Dualarını, güzel dileklerini esirgemeyen herkese minnettarım.”

Bu açıklama sonrası sosyal medyada ünlü oyuncuya destek mesajları yağdı.