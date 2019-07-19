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Hellas Verona, Koray Günter'i kiraladı

İTALYA HABERLERİ  | 19.07.2019 19:46 | Son Güncelleme

Serie A takımlarından Hellas Verona, Türk asıllı Alman defans oyuncusu Koray Günter'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Hellas Verona, Koray Günter'i kiraladı

Hellas Verona'dan yapılan açıklamada, daha önce Borussia Dortmund, Galatasaray ve Genoa formalarını giyen 25 yaşındaki stoperin kiralandığı belirtildi.

Koray Günter, geçen sezon başında Galatasaray'dan, Serie A ekiplerinden Genoa'ya transfer olmuştu.

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Hellas Verona koray günter

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