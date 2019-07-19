Hellas Verona, Koray Günter'i kiraladı

Hellas Verona'dan yapılan açıklamada, daha önce Borussia Dortmund, Galatasaray ve Genoa formalarını giyen 25 yaşındaki stoperin kiralandığı belirtildi.

Koray Günter, geçen sezon başında Galatasaray'dan, Serie A ekiplerinden Genoa'ya transfer olmuştu.





