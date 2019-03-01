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Hellboy yeni fragmanıyla karşımızda

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SİNEMA TV  | 01.03.2019 11:04 | Son Güncelleme

Yeni jenerasyon Hellboy’dan taze fragman geldi.

Hellboy yeni fragmanıyla karşımızda

Dark Horse Comics'in bir çizgi roman serisi olan ve Mike Magnola'nın yaratıcısı olduğu Hellboy çizgi romanı bir kez daha beyazperdede. Popüler dizi Stranger Things ile yıldızı parlayan David Harbour’ın başrolünü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Neil Marshall oturuyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamaya göre 18+ yaş sınırı ile vizyona gireceği belli olan filmin çizgiromandaki o kanlı dünyayı daha iyi yansıtacağı söyleniyor.

Vizyon tarihine geri sayım için düğmeye basan yapımcı firma Lionsgate, filmden yeni bir fragman ve afiş yayınladı. Eureka dizisinin yaratıcısı Andrew Cosby‘nin senaryosunu kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Ian McShane, Daniel Dae Kim, Sasha Lane gibi isimler yer alırken; filmin kötü karakterine son yıllarda Resident Evil filmleriyle adından söz ettiren Milla Jovovich hayat verecek.

hellboy-afis

Hellboy, Ogdru Jahad ajanı ve Hellboy'un baş düşmanı olan Grigori Rasputin'in şeytani çağrısı üzerine dünyaya gelir. Profesör Broom ise onun üzerinde deneyler yapan ve onu bir çocuk gibi yetiştirip ona ebeveynlik yapan isimdir. Ayrıca Broom, Bureau For Paranormal Research and Defence departmanının yöneticisi ve gizli uzmanıdır.

Hellboy'un ülkemizdeki vizyon tarihi 12 Nisan 2019!

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Anahtar Kelimeler:
Hellboy Dark Horse Comics Mike Magnola David Harbour

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