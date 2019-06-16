Helsingborg'da ikinci Henrik Larsson dönemi

Helsingborg Kulübü, 47 yaşındaki Larsson ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İsveçli eski milli futbolcu Larsson, 1992-1993 ile 2006-2009 senelerinde forma giydiği Helsingborg'da 2015-2016 yıllarında ise teknik direktör olarak görev yaptı.
Bu sezon İsveç liginde 12 maçta 10 puan toplayan Helsingborg, 14. sırada yer aldı.
Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi
PSG'den sürpriz transfer kararı
İsrail'den, Filistin'e futbol engeli
Ağaoğlu'ndan Yusuf ve Abdulkadir açıklaması
'Taraftarın alnını asla yere değdirmeyeceğiz'
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
Trabzon'la anlaşamadı! Fenerbahçe'ye gidiyor
Brezilya galibiyetle başladı
'Beşiktaş taraftarını mutlu etmek istiyoruz'
Göztepe Rodallega yarışına girdi
Roma'yı şampiyon yapan Türk
Efsaneler Milan'a döndü
Real Madrid'den sürpriz transfer
Denizli, Stachowiak'ı bırakmadı
Burak Yılmaz transfer kararını verdi!
Beşiktaş istedi, Avrupa'ya gidiyor!
Ozan Kabak'a müthiş teklif!
Okuyucu Yorumları 0 yorum