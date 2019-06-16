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Helsingborg'da ikinci Henrik Larsson dönemi

FUTBOL HABERLERİ  | 16.06.2019 20:56 | Son Güncelleme

İsveç ekibi Helsingborg'da Per-Ola Ljung'dan boşalan teknik direktörlük görevine Henrik Larsson getirildi.

Helsingborg'da ikinci Henrik Larsson dönemi

Helsingborg Kulübü, 47 yaşındaki Larsson ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İsveçli eski milli futbolcu Larsson, 1992-1993 ile 2006-2009 senelerinde forma giydiği Helsingborg'da 2015-2016 yıllarında ise teknik direktör olarak görev yaptı.

Bu sezon İsveç liginde 12 maçta 10 puan toplayan Helsingborg, 14. sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
helsingborg Henrik Larsson

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