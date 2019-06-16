Helsingborg'da ikinci Henrik Larsson dönemi

Helsingborg Kulübü, 47 yaşındaki Larsson ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İsveçli eski milli futbolcu Larsson, 1992-1993 ile 2006-2009 senelerinde forma giydiği Helsingborg'da 2015-2016 yıllarında ise teknik direktör olarak görev yaptı.

Bu sezon İsveç liginde 12 maçta 10 puan toplayan Helsingborg, 14. sırada yer aldı.

