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Hem acı hem tatlı bir arada: Aşk reçeli nasıl yapılır?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 25.11.2020 07:19 | Son Güncelleme:
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Hem acı hem tatlı bir arada: Aşk reçeli nasıl yapılır?

Hatay'ın acısı ile ünlü olan Samandağ biberi, aşk reçeline dönüştü. Samandağ Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından üretimine başlanılan biber reçelinin, tüm Türkiye'ye tanıtılması hedeflendi.

Kadın girişimci Gönül Dağ, aşk reçelinin nasıl yaptıklarını anlattı. Dağ, "Biberleri iyice yıkıyoruz, ince ince doğruyoruz, içine şekerimizi katıyoruz ve sonrasında harika bir lezzet ortaya çıkıyor. Mutlaka bu biber reçelini tatmanız lazım tatmadan kimse geçmemeli. Biber reçeli hem acı hem de tatlı karışımı olduğu için ismini 'Aşk Reçeli' koyduk" dedi

'AMACIMIZ YURT DIŞI PAZARINDA DA HATAY ÜRÜNLERİNİ TANITMAK'

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Samandağ Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Yeliz Beyaz ise kooperatifin 2019 yılının Temmuz ayında kurulduğunu belirterek, "Kooperatifimizi kurarken amacımız yöresel ürünleri dünya piyasasında pazarlamaktı. Hatay genelinde biliniyor. Türkiye'de de yavaş yavaş Hatay yöresel ürünler tanıtılmaya başlandı. Bizim amacımız yurt dışı pazarında da Hatay'ın adını duyurmak ve buradaki her üreten kadına destek olmaktır. Kooperatifimiz birçok kadına istihdam sağladı. Kadınların birçoğu evlerinde üretiyordu ama daha sonra gıda mühendisliği eşliğinde eğitim gördüler ve 6 aylık bir kurs sonrasında 25 kadınımız sertifika aldı. Şu anda bütün üretici kadınlarımız sertifikalı eğitimini tamamlamış. Hedefimiz ilçedeki bütün kadınların üretime katılımını sağlamak, umarız ki her kadına örnek olur ve bize katılırlar" diye konuştu.

'HEM ACI HEM TATLI BİR ARADA'

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Samandağ biberinin son yıllarda popülerolmasıyla birlikte akıllarına biberden reçel yapmak geldiğini belirten Beyaz, "Araştırdık ve daha önce bunu yapanı görmedik, varsa da bilmiyoruz. Denemeler sonucunda en uygun reçeteyi bulduk ve gerçekten tadını herkes çok beğendi. Sadece reçel olarak değil, et yemeklerinde sos olarak da kullanabilir. Çok farklı kullanım alanları olan bir ürün ortaya çıktı. Biz ismine 'Aşk Reçeli' dedik. Çünkü hem acıyı hem de tatlıyı bir arada bulunduruyor. Herkesin denemesini tavsiye ederim" dedi.

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