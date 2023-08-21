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Hem Beşiktaş hem Galatasaray'ın istediği Sergio Ramos kararını büyük oranda verdi! İmza artık an meselesi...

21.08.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Galatasaray ve birçok dev kulübün istediği PSG'nin yıldız oyuncusu Sergio Ramos için yeni gelişmeler yaşanırken, yıldız oyuncu kararını büyük oranda vermiş durumda. İşte detaylar...

Süper Lig'de transfer harekatı hız kesmeden devam ederken, hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın kadrosuna katabilmek adına mücadele verdiği isimlerden Sergio Ramos için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yıldız oyuncunun Siyah-Beyazlılar'dan 7.5 milyon Euro yıllık maaş ve imza parasının yanı sıra ekstra isteklerde bulunduğu öğrenilmişti. Tecrübeli futbolcunun bu taleplerinin yıllık toplam 12 milyon Euro'ya denk geldiği öne sürülmüştü. Bu talepler sonrası siyah-beyazlıların nasıl bir adım atacağı henüz netlik kazanmamıştı.

G.SARAY'DAN TALEPLERİ...

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Sergio Ramos'un Türkiye'den bir diğer talibi olan Galatasaray, çalışmalarını sürdürürken İspanyol futbolcunun talebi ortaya çıkmıştı. İspanyol oyuncu sadece mali şartlara değil yeni sezonda sarı-kırmızılıların Avrupa durumuna göre hareket edeceğini iletmişti.

Verdiği yanıtın ardından Galatasaray'da Sergio Ramos'a dair flaş bir gelişme yaşandı.

HER AN İMZA ATILABİLİR

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı, Sergio Ramos da bu sezon da Devler Ligi'nde olmayı çok istiyor. Erden Timur'un bizzat yürüttüğü transfer görüşmelerinde, oyuncunun ikna edilmesinin an meselesi olduğu öğrenildi.

SPONSOR DESTEĞİ...

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Ramos'un teklifi kabul etmesi halinde ödemeler için diğer transferlerde de olduğu gibi sponsor desteği devreye sokulacak. Son olarak 2 yıl formasını giydiği PSG'de toplam 58 maça çıkan Ramos, 6 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

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