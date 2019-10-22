Hem çoban hem öğretmen hem de öğrenci!

Antalya’da üniversite mezunu Fevzi Metin, bir taraftan öğretmenlik için sınavlara hazırlanırken, bir taraftan da çobanlığını yaptığı keçileri otlatırken çocuklara masal okuyor, yaşlılara ve çobanlara okuma yazma öğretiyor. İşte o azmin öyküsü...
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