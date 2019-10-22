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Hem çoban hem öğretmen hem de öğrenci!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 22.10.2019 13:46 | Son Güncelleme

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Fevzi Metin bir yandan 250 keçiye çobanlık yapıyor bir yandan da yaşlılara ve çobanlara okuma yazma öğretiyor.

Antalya’da üniversite mezunu Fevzi Metin, bir taraftan öğretmenlik için sınavlara hazırlanırken, bir taraftan da çobanlığını yaptığı keçileri otlatırken çocuklara masal okuyor, yaşlılara ve çobanlara okuma yazma öğretiyor. İşte o azmin öyküsü...

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