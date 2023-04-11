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Hem diyete uygun hem tok tutan yulaf pizza tarifi! Yapımı çok kolay yulaf pizza nasıl yapılır?

11.04.2023 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem sağlıklı hem de tok tutan tarifler ramazan ayıyla birlikte çokça araştırılıyor. Uzun süren açlık nedeniyle kullanıcılar acıkmayı geciktirecek yemekler yapmak istiyorlar. Biz de sizler için hem zamandan tasarruf ettirecek hem de gün boyu tok tutan yulaf pizza tarifini sizler için hazırladık. Peki, yulaf pizza nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte tarifi...

Hem diyete uygun hem tok tutan yulaf pizza tarifi! Yapımı çok kolay yulaf pizza nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 2
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/Porsiyon 100kal

Yulaf pizza son dönemde hem oruç tutanların hem de çalışan kesimin oldukça ilgisini çekiyor. Yulaf pizza, hem sağlıklı oluşu hem de yulafın tok tutma özelliği sayesinde en çok tercih edilen tariflerden biri oldu. İşte hem sağlıklı hem doyurucu yulaf pizzanın yapılışı ve malzemeleri...

YAPIMI ÇOK KOLAY YULAF PİZZA NASIL YAPILIR?

İtalyan mutfağının gelenekselleşmiş olan yiyeceği olan pizza yüzyıllar boyunca tüketilmiş ve günümüze en modern haliyle gelmiştir. Her ne kadar normal yapılan pizzalar yağ ve karbonhidrat bakımından zengin olsa da diyete uygun yapacağınız bir pizza ile kolayca kilo vermeniz mümkün. Özellikle hamurunu yaparken dikkat edeceğiniz birkaç püf noktası sayesinde enfes pizzalar yapabilirsiniz.

MALZEMELER

  • Hamuru İçin
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • Tuz
  • Pulbiber
  • Sosu İçin
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı pulbiber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • Az miktarda su (Salçayı sulandırmak için)
  • Üzeri İçin
  • Yarım çay bardağı rendelenmiş kaşar peynir
  • Yarım domates
  • 1 dilim hellim peynir
  • 4-5 adet zeytin

TARİF

  • Bir kabın içinde yumurtayı kabartma tozu ile çırpın. Ardından 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 yemek kaşığı yoğurt, tuz ve dilediğiniz baharatlar (Ben pulbiber ekledim) ekleyip tekrar çırpın.
  • Tavanızı yağlayıp bu karışımı dökün ve tavada yayın krep gibi. Tavanın üzerini kapakla kapatıp kısık ateşte altını kontrol ederek pişirin.
  • Altı pişince pizza hamurumuzu ters çevirin. Kapağı kapatmadan salçalı sos sürün (Salçayı su ile açın pulbiber, kekik ekleyin) pişmiş kısmına.
  • Salçalı sosun üzerine kaşar peyniri rendesini yayın. Üzerine dilimlenmiş domates, zeytin, dilimlenmiş hellim (beyaz) peynir koyup üzerine kekik serpiştirip kapağı kapatıp kısık ateşte kaşar peynir eriyene kadar pişirin.


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Anahtar Kelimeler:
diyet tarifler püf noktası tarif

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