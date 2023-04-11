Hem diyete uygun hem tok tutan yulaf pizza tarifi! Yapımı çok kolay yulaf pizza nasıl yapılır?

Yulaf pizza son dönemde hem oruç tutanların hem de çalışan kesimin oldukça ilgisini çekiyor. Yulaf pizza, hem sağlıklı oluşu hem de yulafın tok tutma özelliği sayesinde en çok tercih edilen tariflerden biri oldu. İşte hem sağlıklı hem doyurucu yulaf pizzanın yapılışı ve malzemeleri...
İtalyan mutfağının gelenekselleşmiş olan yiyeceği olan pizza yüzyıllar boyunca tüketilmiş ve günümüze en modern haliyle gelmiştir. Her ne kadar normal yapılan pizzalar yağ ve karbonhidrat bakımından zengin olsa da diyete uygun yapacağınız bir pizza ile kolayca kilo vermeniz mümkün. Özellikle hamurunu yaparken dikkat edeceğiniz birkaç püf noktası sayesinde enfes pizzalar yapabilirsiniz.