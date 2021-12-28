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Hem doğal hem pratik: Et ve tavuk yemeklerinin lezzetini arşa çıkaran barbekü sosu tarifi

28.12.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel bir yemek, yanında servis edilen soslarla daha da lezzetli bir hale geliyor. Soslar, birbirinden farklı lezzetleriyle adeta ağızlarda şölen yaşatıyor. Bu enfes tatlardan biri de kesinlikle barbekü sosu! Özellikle et, tavuk ve kızarmış patatesin yanına çok yakışan bu muhteşem sosu evde hazırlamaya ne dersiniz?

Hem doğal hem pratik: Et ve tavuk yemeklerinin lezzetini arşa çıkaran barbekü sosu tarifi

Fast-food zincirlerinin çoğalmasıyla popülerliği artan barbekü sosu, sofralara ekstra lezzet katıyor. Sos, bu kadar lezzetli olunca haliyle oldukça fazla talep görüyor. Mutfakla arası iyi olanlar ise bu sosu evde kendi elleriyle hazırlamak istiyor. İşte, bu enfes sosu evlerinde yapmak isteyenler için etli sofraların vazgeçilmezi barbekü sosu tarifi!

BARBEKÜ SOSU TARİFİ

MALZEMELER

  • 20 adet arpacık soğanı

  • 5 diş sarımsak

  • 100 ml zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı kimyon tohumu

  • 1 yemek kaşığı kişniş tohumu

  • 1,5 su bardağı domates püresi

  • 1 yemek kaşığı pul biber

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 3 yemek kaşığı pekmez

  • 1 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil

  • 4 yemek kaşığı sirke

  • Yarım bardak et suyu

  • Yarım çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

  • Arpacık soğanların ve sarımsakların kabuklarını soyup onları küçük parçalar haline gelene kadar doğrayın.

  • Kimyon ve kişniş tohumlarını yüksek ısıda kavurun. Bu ikilinin sosa hafif bir is tadı vermesi gerekiyor.

  • Kavrulmuş kimyon ve kişnişleri bir kenara alıp zeytinyağını tavaya dökün. Zeytinyağının üzerine ufak ufak doğradığınız arpacık soğanları ve sarımsakları ekleyip yüksek ısıda iyice kavurun.

  • Rendelenmiş taze zencefili tavaya ekleyip bir süre daha kavurma işlemine devam edin.

  • Sonra domates püresini de tavaya ekleyip kısık ateşte kaynatın. Bu noktada ev yapımı domates sosu kullanmak, sosunuzun daha lezzetli olmasını sağlar.

  • Domates püresi kaynamaya başlayınca tuz, pul biber, taze çekilmiş karabiber, taze sıkılmış 2 yemek kaşığı limon ve pekmezi tavaya ilave edip bir güzel karıştırın.

  • Daha sonra sirkeyi ve et suyunu da sosun içine ekleyin ve sosu 15 dakika boyunca kısık ateşte kaynatın.

  • Son olarak iyice karıştırıp kaynattığınız sosu rondodan geçirin.

Ve enfes barbekü sosunuz hazır! Afiyet olsun.


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