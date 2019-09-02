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Hem ekonomik hem çok leziz: Kaymaklı beyaz çevirme

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 02.09.2019 14:16 | Son Güncelleme

Tadı oldukça güzel olan kaymaklı beyaz çevirmesi biraz sabır gerektiren bir tatlı türü. Emeğinizin sonunda sizi enfes bir tat karşılayacak...

Hem ekonomik hem çok leziz: Kaymaklı beyaz çevirme

Kaymaklı beyaz çevirme tatlısı, bu zamana kadar gizli kalmış tariflerin arasında... Lezzeti şahane olan beyaz çevirme tatlısı bütçenizi yormayacak türden. İşte merak edenler için kaymaklı beyaz çevirme tatlısının detayları;

MALZEMELER
Bir kilo toz şeker
Bir bardak su
1/2 çay kaşığı vanilya özütü
2 yemek kaşığı kaymak
Bir adet limonun suyu
Üzeri için Antep fıstığı ya da ceviz

YAPILIŞI
İlk olarak şekeri ve suyu derin bir tencereye alın ve kaynatın.
Karışım kaynadıktan sonra limon suyunu da ekleyip ocaktan alın.
Tahta kaşık yardımıyla karışımı yaklaşık 20 dakika boyunca aynı yöne doğru karıştırın. Bu esnada şerbet krema kıvamını alacak.
Krema kıvamına gelince vanilya özütünü ve kaymağı da ekleyerek tekrar 2,3 dakika daha karıştırın.
Kaplara koyduktan sonra üzerlerine Antep fıstığı koyarak servis yapabilirsiniz.

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